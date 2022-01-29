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教育部要求全面规范非学科类校外培训收费行为

2022年01月29日11:46 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月29日电 （记者李依环、温璐）据教育部网站消息，近日，针对社会反映强烈的非学科类校外培训机构恶意涨价、违规倾销课时等突出问题，教育部召开全国视频会议，部署非学科类校外培训收费监管工作，全面规范非学科类校外培训收费行为。

会议指出，非学科类校外培训与学科类校外培训一样，都应当坚持教育公益属性，非学科类校外培训收费要根据市场需求、培训成本等因素合理确定收费项目和标准，坚决遏制过高收费和过度逐利行为。要把治理非学科类培训收费作为今年巩固校外机构治理及“双减”改革成果的重要方面抓实、抓细、抓出成效，坚决防范打着非学科类校外培训的旗号侵害人民群众利益问题。

会议强调，要迅速开展非学科类校外培训收费专项排查整治工作，加快完成对线上、线下非学科类培训机构的收费问题排查，建立工作台账。要畅通社会监督渠道，对排查发现的趁机恶意涨价、违规倾销课时等侵害人民群众利益的问题，要明确整改具体事项和时间表，实行销号制度。对整改情况，要及时向社会通报，形成震慑，提升人民群众的信任度和安全感。

会议要求，各地要将非学科类校外培训收费排查整治工作作为解决人民群众“急难愁盼”问题的重要内容，形成相关部门齐抓共管的工作格局。要制订专门工作方案，明确治理目标、任务、措施，聚焦重点区域、重点问题，明确时限，务求治理的时、效、度。要进一步发挥“双减”工作协调机制作用，教育行政部门要加大统筹协调力度，会同市场监管部门等协调机制成员单位，明确分工，压实责任，形成合力，务求实效。

记者了解到，为加紧规范当前非学科类校外培训管理，遏制恶意涨价、倾销课程等乱象，切实维护人民群众合法权益，教育部校外教育培训监管司27日召开非学科类校外培训机构头部大企业负责人座谈会，分析研判群众反映的突出问题，听取有关意见和建议，并就规范非学科类校外培训必须坚持正确培训方向、切实维护群众利益提出具体要求。

(责编：李依环、秦华)

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