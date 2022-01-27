原标题：有的多了，有的少了给“双减”后的首个学期画张像

“双减”后的首个学期结束了。这个学期，孩子、家长、老师都感觉到明显的变化，在学业负担上做“减法”的同时，各地积极在教育方式、方法和质量上做“加法”。

记者梳理了3个“少”与“多”，给“双减”后的首个学期“画像”。

刷题考试少了，探究实践多了

“双减”背景下的义务教育阶段，考试数量大大减少，考试结果以等级取代分数，评价方式正在创新。

舞台上，孩子们进行着奇妙的“图形之旅”——“分一分”，分出立体与平面图形；“拼一拼”，拼出想象中的乐园；“说一说”，说出自己的创意设想……这是上海市黄浦区北京东路小学近日举行的一年级“期末考试”。

在广州、成都等地，小学一、二年级传统的期末考试变成了“嘉年华”“游园会”“情境表演”，有“查字典比赛”“乘法口诀擂台赛”“英语儿歌卡拉OK赛”等。

“传统考试，一个班没有几个孩子拿100分，但在新的评价体系下，一半以上的孩子凭自己的‘一技之长’上台领奖。这样做更能激发学习兴趣，促进家长对孩子全面发展的关注。”上海市黄浦区北京东路小学校长王燕萍说。

2021年秋季学期在上海中小学重点年级全覆盖的“全员导师制”，是上海落实“双减”政策的一个创新举措。“导师”既要做学生的良师益友，关心指导学生全面发展、疏解学业压力、增强成长信心，也要成为家校沟通的桥梁，引导家长树立正确教育观。

上海市闵行区华坪小学“90后”体育教师张蕾上课时发现，学生小潘时常被同学有意疏远，经家访得知，由于母亲对小潘的学习生活管理过于严苛，使其始终处于“紧绷”状态，不善于和同学相处。张蕾主动承担起原本属于班主任和德育教师的工作，一方面每周与小潘家长电话沟通，探讨家庭教育方法；另一方面利用各种机会，增进其与同学的关系，很快便显现出积极效果。

机械作业少了，课后服务多了

江苏省南通市紫琅第一小学校长姜树华说，“双减”以来学校开展“书包不回家”，主要是学生书面作业“不回家”，“回家”的是学科实践类学习活动，是学生的自主学习，放学后，学生们有了更丰富的学习体验和更多元的学习生活。

该校四年级学生王子钦说，“双减”后，学校社团活动丰富，有木工、美术、篮球等社团，同学们都能找到自己喜欢的社团参加活动。

该校四年级学生郭庭轩的家长说，学校的课后服务大大减轻了家长放学后辅导孩子作业的负担，更重要的是，增加了家长与孩子共同阅读、交流的亲子时光，融洽了亲子关系。

往年寒暑假，为解决带娃难题，成都市双职工家庭李先生会给女儿报不少校外培训班，包括英语、奥数、写作等。今年，女儿所在的成都市少城小学将开设三四个“寒托班”。“寒托班”每班配备3名老师，除辅导学生做作业，还开设体育锻炼、艺术欣赏、科技制作、棋类等七八门课程，全部由本校老师来上。

“双减”政策带来的“作业革命”也在改变孩子们的寒假生活。与以往一本本寒假练习册不同，今年各地寒假作业新颖有趣：有“快乐小书虫”打卡、制作冬奥会宣传册、拍摄年俗Vlog、写抗疫观察日记等。

广州市海珠区宝玉直实验小学六年级语文老师彭颖贤说，学校布置少先队员走访红色基地，以前学生可能会想方设法抓紧完成，赶去上辅导班。现在，他们有更宽裕的时间去学习和体验。还有一个变化，很多学生会主动跟老师要书单、购买书籍，有时间、也有兴趣去发现教科书以外的语文之美。

久坐室内少了，劳动和运动时间多了

2021年秋季学期即将结束时，上海市黄浦区卢湾一中心小学四年级学生张家菱定下的寒假“小目标”是：跳绳达到一分钟200个，每天打卡阅读1小时，学烧1个新菜式。

广州市海珠区宝玉直实验小学六年级学生冯彦菁说，“双减”后，学校每天早上有30分钟的大课间活动，比原来的运动时间增加了。

江苏南通市通州区东社学校六年级学生季心宇说，终于可以在周末出去走一走，看看更广阔的世界了。“双减”之前，家长给报了各种补习班，上完阅读上英语，上完英语上奥数。休息时间没有了，眼镜度数加深了。现在不一样了，没有了补习班，高效完成老师布置的作业后，自己有很多空余时间，忠孝文化园、南山湖，好多地方留下一家人欢快的足迹。

这个寒假，适逢北京冬奥会，体育运动成为一个关键词。广州市番禺区天誉小学以农历虎年作为体育、劳动作业的主题，布置“活力虎”系列作业——学生坚持每天运动30分钟，呼吁学生关注冬奥赛事，帮助父母一起做大扫除等。（郑天虹 杨淑馨 吴振东 杨丁淼 吴晓颖）

(责编：温璐、李依环)