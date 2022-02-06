越南学生（右二）团光忻参加学校组织的春节文化体验活动。 太原理工大学国际教育交流学院供图

“今年是我在中国度过的第三个春节，每个春节都能给我带来新的感受。”山西太原理工大学越南籍学生团光忻5日接受记者采访时说。

现年21岁的团光忻，是太原理工大学国际经济与贸易专业的一名大二学生。因为疫情，他已近三年没回过家。“中国有句古话，‘每逢佳节倍思亲’，我特别能理解。”

图为团光忻为自己准备的“年货”。 团光忻本人供图

春节前夕，看着周围的中国同学一批一批地回家，团光忻对家乡的思念也越来越浓。就在此时，该校国际教育交流学院开展春节文化体验等活动，邀请在校国际学生参与，一起体验“中国年”。

写“福”字、画年画、贴对联、包饺子……“不仅如此，我还品尝到了山西特色菜，并且喜欢上了吃‘醋’。”回忆起活动细节，团光忻向记者娓娓道来。让其惊喜和开心的是，他还收到一份来自学校的“大礼包”，里面装着具有中国特色的礼物和各种小零食。

事实上，越南和中国的春节习俗有很多相似之处，所以春节对于团光忻来说并不陌生。除夕当天，除了吃年夜饭，团光忻还通过视频给远在越南的父母和哥哥拜年，用中文给中国的老师、朋友发送拜年短信。

唐星星演唱《我爱你中国》。 太原理工大学国际教育交流学院供图

来自莫桑比克的唐星星，来晋留学已是第五个年头，目前就读于太原理工大学汉语国际教育专业。今年春节，也是她在学校度过的第五个“中国年”。

在唐星星看来，“人在哪里，哪里就是家”，太原理工大学早已成为她在中国的家。“在学校过的每一个年都记忆难忘，一年比一年丰富多彩。”

每逢学校举办各类活动，她都是报名最积极的那一个。年前的春节文化体验活动上，除了写“福”字、画年画等，唐星星还向老师和同学展示她最拿手的才艺——唱歌，带来一首《我爱你中国》。

图为唐星星在宿舍画年画。 唐星星本人供图

没画完的年画，唐星星便“打包”回宿舍，春节期间，她再次拿出颜料、画笔，对照着网上搜到的年画图案，认真涂色，回味和感受浓浓的中国“年味”。

唐星星告诉记者，除夕夜，她还通过微信观看了中国的春节联欢晚会。“各种节目我都喜欢，但不瞒你说，我最喜欢的还是中国歌曲。中国歌曲打动我的心。”

此心安处是吾乡。唐星星说，“学校让独在异乡的我们感受到了家的温暖。”团光忻说，山西是除自己家乡外，他待的时间最长的地方。“我在这里感受到了爱、善意和温暖，对我而言，这里是他乡，也是故乡。”（高雨晴）

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