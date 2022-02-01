教育部 国家发展改革委 市场监管总局印发通知部署开展非学科类校外培训收费专项整治工作
2022年02月01日13:13 | 来源：教育部网站
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近日，针对当前社会反映强烈的非学科类校外培训机构恶意涨价、违规倾销课时等突出问题，教育部、国家发改委、市场监管总局联合印发通知，部署开展非学科类校外培训收费专项整治工作，要求各地立即行动、不留死角、严查重处，坚决整治花样翻新、形式多样侵害人民群众利益的培训收费行为。
通知指出，随着寒假的到来，非学科类培训市场营销急速升温，一些培训机构趁机涨价、倾销课时，制造焦虑，加重了家庭经济负担，在一定程度上对冲了“双减”成效，必须坚持以人民为中心，全面加强非学科校外培训监管，不断巩固深化治理成果。
通知要求，要迅速开展全面排查。将非学科类培训收费排查整治工作作为解决人民群众“急难愁盼”的重要问题，采取有效措施，抓紧推动解决。要突出专项整治重点，包括非学科类培训收费项目与标准、收费公示制度执行、《中小学生校外培训服务合同（示范文本）》使用情况、培训预收费监管等情况。要畅通社会监督渠道，及时核查处理投诉举报，确保把情况摸清，把问题找准，把台账建实，把整改任务列细。
通知强调，必须坚持边摸排边整改，对排查发现的各种问题，明确整改具体事项和时间表，逐一对账销号。对不具备相应资质条件的培训机构，要坚决关停；对不落实培训预收费监管要求的，要严控资金流向，严防“卷钱跑路”等问题发生；对人民群众反映特别强烈、影响比较恶劣的未按规定明码标价、价格欺诈、虚假宣传、诱导消费等问题要坚决查处。要对有关责任人进行严肃问责，及时向社会通报整改情况，形成震慑，提升人民群众对“双减”工作的信心和获得感。
(责编：王欲然、岳弘彬)
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