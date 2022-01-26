马小洁 严纯华

加快建设中国特色世界一流大学、实现高等教育内涵式发展，对提升我国高等教育整体发展水平、建设高等教育强国、增强国家核心竞争力，具有十分重要的意义。兰州大学作为国家“双一流”建设大学，在新征程上要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育工作的重要论述，扎根西北、服务国家，努力在西北办好中国特色世界一流大学。

胸怀“两个大局”，奋勇担当新时代新使命。当今世界正经历百年未有之大变局，实现中华民族伟大复兴正处于关键时期，我国发展面临的内外部环境都发生深刻复杂变化。只有胸怀“两个大局”，充分认识高等教育的使命任务、重大责任，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略等，才能在危机中育先机、于变局中开新局。作为中西部高等教育的重要一员，兰州大学胸怀“两个大局”，以更高远的历史站位、更宽广的国际视野、更深邃的战略眼光科学谋划改革创新发展之路。我们聚焦党和国家中心工作，主动对接全国主体功能区规划，紧密结合经济带、城市群、产业链布局推动学校发展，努力把学校发展方向同我国发展的现实目标和未来方向紧密联系在一起。聚焦新时代推进西部大开发形成新格局、乡村振兴、黄河流域生态保护和高质量发展、青藏高原综合科学考察研究等，不断加强同西部省区的深度合作，助力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

服务国家战略，助力实现高水平科技自立自强。只有将服务国之所需作为最高追求，把党旗所指作为行动所向，一流大学才能真正担负起新时代赋予的历史使命。推进中国特色世界一流大学建设，一个重要方面就是以支撑创新驱动发展战略、服务经济社会发展为导向。兰州大学坚持立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局、推动高质量发展，努力优化人才培养目标、课程体系、学科专业结构，积极投身加快建设世界科技强国、实现高水平科技自立自强的事业，努力满足经济高质量发展的迫切需求，满足全面建设社会主义现代化强国对于拔尖创新人才的迫切需求。面向未来，我们要进一步巩固和发扬基础研究优势，开拓和发展应用基础研究、应用研究，重视社会服务功能特别是服务高科技产业发展功能。促进学科交叉，瞄准“高精尖缺”，在智能科技、新材料、先进制造和国家安全等关键核心领域重点发力，努力解决“卡脖子”技术难题，服务国家发展需要。

发挥自身优势，实现特色发展。习近平总书记强调：“办好中国的世界一流大学，必须有中国特色。”建设中国特色世界一流大学，必须坚持社会主义办学方向，坚持中国特色社会主义教育发展道路，贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，根据高校历史积淀和自身优势等因素实现特色发展。兰州大学以深化综合改革驱动创新发展，不断发挥自身人才培养优势、区位特色优势、新时代振兴中西部高等教育的政策优势等，积极探索和走好中国特色世界一流大学建设之路。牢固树立“人才是第一资源”的理念，优化人才流动、使用和发挥作用的体制机制，着力构建人才工作新格局。加强“双一流”建设顶层设计，优化经费调配、项目管理、建设评价、组织保障机制，推动“兴文、厚理、拓工、精农、强医”的学科发展思路落地见效，构建结构优化、布局合理、优势明显、特色突出的学科体系。强化高水平特色培养模式，源源不断为国家特别是西部地区培养有情怀、有特长、留得住、干得好的高层次优秀人才。

（作者分别为兰州大学党委书记、校长）

《 人民日报 》（ 2022年01月26日 09 版）

(责编：温璐、熊旭)