人民网北京1月30日电 （记者孙竞、郝孟佳）近日，国务院办公厅转发教育部等部门《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》（以下简称《计划》），部署各地加快推进特殊教育高质量发展。

“办好人民满意的教育、建设教育强国，残疾人一个也不能少。”华中师范大学校长郝芳华在接受记者采访时表示，融合教育作为推进新时代特殊教育的崭新方式，是教育事业的重要组成部分，是衡量社会文明进步的重要标尺，是扎实推动共同富裕的重要发力点。《计划》立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，立意高远、内容丰富、举措有力、振奋人心，为促进融合教育高质量发展提供了行动指南，为高等院校深度参与融合教育提供了广阔空间。

郝芳华认为，融合教育高质量发展需要挖掘人才培养的潜力。《计划》将“全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循特殊教育规律，以适宜融合为目标”作为办好特殊教育的指导思想，并将“推进融合教育，全面提高特殊教育质量”单列一部分，充分凸显了国家推进融合教育高质量发展的决心和魄力。

“高校要尊重残疾学生身心发展特点和个体差异，增设适合他们就读的相关专业，让他们在融合环境中与普通学生相互理解尊重，共同成长进步，努力将他们培养成为国家有用之才，让他们中的每一个人都有人生出彩的机会。”郝芳华说，《计划》中明确提出完善残疾学生就读普通高校措施，支持普通高校面向残疾人开展继续教育，畅通和完善残疾人终身学习通道。发展残疾人高等融合教育，点燃残疾学生的“希望之灯”，需要进一步探索残健融合新模式，大力推动我国残疾人高等教育的专业化、特色化、本土化。

在郝芳华看来，高校是国家创新体系的重要组成部分，是国家基础研究的战略性力量，也是推进融合教育全面提质增效的重要支撑。郝芳华表示，在学科体系上，高校要以融合教育学科建设为牵引，整合资源、汇聚人才，搭建学科发展创新平台，推动教育学、心理学、人工智能等跨学科的综合协同，为融合教育的专业化、规范化、深度化发展奠定坚实的学科基础。在理论创新上，高校可以围绕融合教育的基本理论、政策与法规、课程与教学、管理与评价、财政与保障等关键问题开展系统深入研究，为残疾人基于生涯发展的终身融合教育提供学理支撑和实践指导。在实践应用上，高校应积极打造融合教育高端智库平台，构建富有时代性的融合教育资源中心，推进“政产学研用”协同创新，建设“大学-中小学融合教育实践发展”共同体，聚焦本土实践、突破发展瓶颈。

“《计划》提出加强融合教育教师队伍建设的系列举措，为高等院校服务国家融合教育发展战略提供了绝佳机遇。”郝芳华介绍，早在1989年，华中师范大学就在师范院校中较早成立特殊教育专业，2020年率先成立全国第一个融合教育学院，2021年创办全国第一个融合教育本科专业。融合教育学院秉持“平等、共享、多元、创新”的理念，各方联动、协同攻关、系统推进，努力把融合教育学院建设成为扎根湖北、面向全国、走向世界，有重要影响力的融合教育人才培养基地、融合教育研究与创新实验基地、残疾人评估与干预中心、融合教育高端智库平台、融合教育社会支持与资源中心，大力培养适应新时代融合教育事业发展需求的高素质、专业化、创新型的卓越教师队伍。

“融合教育不仅体现了对残疾学生的尊重和呵护，更体现了所有受教育社会成员的人道关怀、人格品质以及创造魅力。”郝芳华说，“高校是传承和创新先进文化的场所，在推进融合教育高质量发展中要充分发挥文化优势。一方面，要利用多种宣传手段普及平等、尊重、接纳的理念，以文化人，以文培元，呼吁社会各界关注残疾学生的生活和学习，提升包容性，凝聚社会正能量，引领文明新风尚，多措并举保障他们接受高等教育的权利。另一方面，要注重发挥文化的隐性功能，让所有师生员工将融合观念内化于心、外化于行，用文明装点校园，用行动支持融合，把校园建设成彰显社会文明的窗口，让融合文化成为高校的鲜亮底色和精神标识。”

郝芳华认为，在推进融合教育高质量发展的进程中，要充分发挥高校的资源优势，加强国际交流合作，以我为主、兼收并蓄，从中国实际出发，以发展中国特色社会主义教育为核心目标，探索更多、更有效的符合中国国情教情的融合教育发展之路。高校应加强文明交流互鉴，搭建更加广阔的国际交流合作平台，加强互联互通、加快融合发展，讲好中国融合教育故事，描绘并展现真实、立体、全面的中国融合教育图景，提升我国在世界融合教育发展中的知名度、影响力和话语权，推动我国融合教育走向世界，共同探索国际融合教育可持续发展之路。

“残疾人是人类大家庭的平等成员。在融合社会中实现充分发展，是广大残疾人的美好向往和迫切追求。近年来，党和国家在在融合教育的实现上倾注了大量心力。《计划》必将有力推动融合教育，为残疾人提供‘梦想成真’的机会。”郝芳华说，“华中师范大学将心怀‘国之大者’，坚守教育报国初心，勇担筑梦育人使命，带头落实《计划》，为我国特殊教育事业发展贡献华师智慧、形成湖北经验、探索中国道路。”

(责编：郝孟佳、秦华)