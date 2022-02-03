护肘、护膝、冰鞋、护腰、头盔……随着装备一件件上身，两位12岁的男孩瞬间完成华丽变身，化身追风少年，手上的动作行云流水，脚下的滑行虎虎生风。

1月24日，在北京外国语大学附属外国语学校雪狼冰球队的训练场馆中，记者见到了该队的正队长吴卓涵和副队长周梓淇。他们告诉记者，2022年春节与北京冬奥会相继来临，冰雪新春年味浓，给他们带来了很多新的体验。

两位队长代表球队参加了“冬奥小小解说员”活动。在讲台上，他们解说冰球比赛的规则，阐释对奥林匹克精神的理解。

其实，从开始练习冰球的那一刻起，奥林匹克精神就一直鼓舞着他们。吴卓涵和周梓淇告诉记者，最初接触冰球时，最吸引他们的是运动员身上那件酷似“超人”装备的战衣。北京冬奥会申办成功后，他们更加坚定了学习冰球的决心。

“超人”的成长从来不是一帆风顺。周梓淇曾因无法在冰面上顺畅滑行而苦恼。面对对方后卫的来势汹汹，作为中锋的吴卓涵也经常感到恐惧。在观看了中国女子冰球队的比赛之后，那些身披国字号战袍的运动员让他们感受到了奥林匹克精神就蕴含在一次次摔倒再爬起的过程中，他们深受感动，从此再也没有轻言放弃。

而在奥林匹克精神的感召下，冰球小将们也表现出超越年龄的坚毅。周梓淇的母亲滕燕告诉记者，在刚开始练习冰球时，为了弥补体力的不足，孩子经常在三伏天身着厚重的装备进行体能训练，即便汗流浃背、体力透支也会坚持完成训练任务。作为母亲，滕燕有时会心疼，但更为孩子身上那股韧劲感到自豪。

如今，身披战袍风驰电掣般滑行时，两位队长和队友们也渐渐有了“超人”的风范。他们多次在青少年冰球联赛和各类邀请赛上摘金夺银，实践着“更快、更高、更强”。在激烈的比赛中，他们同舟共济，学会了用自己的身体为队友抵御撞击，彰显“更团结”的精神。更令人欣慰的是，所有队员的学习成绩都名列前茅，真正实现了训练与学业的双丰收。

在孩子们取得的每项成绩背后，都凝结着教练团队和“冰爸”“冰妈”们的辛勤汗水。“不是在冰场，就是在去冰场的路上”是他们生活的真实写照。而谭明琼身兼“冰妈”和领队两重身份，自然承受着双倍的辛苦。她要完成学校体育课的教学任务、处理冰球队的大小事务，还经常为了撰写球队的总结报告和新闻稿加班到凌晨，但能在冰球的世界中与孩子们同甘共苦，她也感受到了双倍的快乐。

更让谭明琼高兴的是，球队历经8年多的发展，已经壮大成一支拥有五六十名队员的“超级冰球队”，并开始向各级青少年专业冰球队输送人才，为中国冰球事业进一步发展作出贡献。

北京外国语大学附属外国语学校党总支书记、小学校长张继军表示，在北京冬奥会大环境和媒体广泛宣传的影响下，越来越多的学生开始参与到冰球运动中来，学校将对冰球队进行长期发展规划，加强梯队化建设，并利用北京冬奥会带来的契机开展更加丰富的冰雪运动课程和体验活动。

2月10日，中国男子冰球队将迎来北京冬奥会首秀，吴卓涵、周梓淇和队友们将到场观赛。在冬奥会现场观看顶级冰球比赛的经历必将成为孩子们的宝贵记忆，而在这场冰球盛宴后，他们会在北京冬奥会为中国冰雪运动带来的春天里，继续像“超人”一样，向着中国冰球事业的美好明天一往无前。

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