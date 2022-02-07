原标题：双奥志愿者：“冰丝带”里话团圆

【新春走基层】

“虽然不能坐在一起，视频电话也能见面。”尽管妻子和孩子也在京过年，李习文却没有跟家人团聚。并非不想，而是身负重任。他是北京2022年冬奥会国家速滑馆场馆运行团队的志愿者经理，同时还有一个特别的“头衔”——双奥志愿者。

14年前，恰逢2008年北京奥运会举行，正在读大二的李习文成为一名志愿者；如今，当年的“鸟巢一代”已经成长为“志愿者的志愿者”，奥运志愿精神得到延续和传承。

“今年能和冬奥会志愿者们一起过年，做好服务和保障工作，也是一份难得的人生经历。”见到记者，这位身材魁梧的唐山青年乐呵呵地说。他的本职工作是北京师范大学一名专职辅导员，同时也是学校团委副书记。参考以往的志愿经历和学生管理经验，如何让国家速滑馆601名冬奥志愿者欢度春节，李习文念兹在兹。

“志愿者同学们基本都是00后本科生，研究生也是95后。他们大多没有离开父母过年的经历。”李习文说，让大家过一个温情贴心的春节，有助于志愿者以更饱满的精神状态投入到志愿服务中去。

“冬奥微运动”“新年新愿”“不一样的春节”“春日记忆”等充满互动性、趣味性的活动，在春节和冬奥期间轮番上演。

在国家速滑馆志愿者之家，作为“新年新愿”活动的道具，一对1.8米高的仿真榕树上面挂满了心愿签和春节装饰挂件，签上面写满了志愿者许下的新年愿望。

“北京冬奥会圆满成功”“祝爸爸妈妈新年快乐”“希望自己在冬奥认识更多的朋友”……新年愿望五花八门，有的质朴、有的俏皮，让人忍俊不禁。

精心组织的活动，让志愿者的春节其乐融融。“我身处一个大家庭，这个春节格外温暖！”一位志愿者兴奋地说。

“2008—2022，志愿者是冬奥最温暖的光！”除夕之夜，李习文也将自己的祝福挂上了“许愿树”。

“跟奥运结缘，是我人生中永远值得铭记的大事。”李习文始终牢记自己作为高校辅导员的第一身份，希望将奥运志愿精神传递给更多学生，起到正向引领作用。“我想，这才能让我不负组织信任、不虚冬奥之行。”李习文说。

（本报记者 肖人夫）

(责编：郝孟佳、熊旭)