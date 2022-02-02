提笔蘸墨，互赠礼物，共享美食……这个春节，不少高校留学生选择就地过年，在写汉字、贴春联、演节目等活动中迎接新春。

1月29日，陕西科技大学国际教育公寓内，充溢着浓浓的年味儿，充满中国年的喜庆气息。该校国际教育学院举办的一场迎新春、送祝福活动，吸引了来自摩洛哥、尼日尔、巴基斯坦、哈萨克斯坦等国家的22名留学生。他们围坐桌前，有说有笑。

看到桌上的宣纸，来自巴基斯坦的留学生萨迪卷起袖子，用毛笔小心翼翼地蘸取墨汁，一笔一画写下“福”字，引得旁边围观的学生点头称赞。受到关注和鼓励后，萨迪写得更起劲儿，在“福”字旁边，写下大大的繁体“龙”字，并自豪地举在胸前展示。

萨迪2018年到陕西科技大学读书，在他看来，留校过春节是一堂宝贵的中国传统文化课。他说：“今天是我第一次写毛笔字，感觉很激动。我想了解更多有关中国传统文化的知识，做文化交流的使者。”

来自摩洛哥的留学生胡佳看到萨迪写得有模有样，接过毛笔模仿着也写起“福”字。她说：“写毛笔字很难，但是看着‘福’字一点一点成形，很有成就感，对中国的年味也有了更深的感触。”

陕西科技大学国际教育学院院长张素风说：“从除夕开始，我们在做好疫情防控的同时，组织留学生和中国学生一起吃年夜饭、做游戏、参加趣味运动会，同时关注学生心理、生活、学习等方面的实际需要，让他们感受到中国年是暖人心的年！”

活动中，来自不同国家的留学生用汉语和母语，为中国的师生、朋友送上新春祝福，还一起贴春联，装扮他们的公寓楼。

贴春联时，来自巴基斯坦的留学生赵伟泽细致地抹平每一个角，反复检查春联的位置。他对中国年已非常熟悉。2021年9月，他进入陕西科技大学攻读博士，在此之前，他已在中国地质大学取得硕士学位。在西安的第一个春节让他感触颇深：“中国春节给我的印象是喜庆的、温暖的，希望这个美好的节日能让疫情后的西安热闹起来，也希望全球的疫情都快快结束，让我有机会带家人来中国看看。”

为了表达对新年的期盼和对学校老师的感谢，来自尼日尔的留学生伊守福制作了手绘贺卡。他说：“疫情期间，老师给我们送来很多生活物资，像家人一样关心我们。在中国人阖家团圆的日子，我也想让他们感受到来自留学生的美好祝愿。”

除夕当天，延安大学留学生江宁手拿春联，高兴地通过视频向父母介绍中国的春节文化：“妈妈，中国最近在过最重要的节日——春节。我手里拿着的这个叫春联，可以贴在门上，表达自己对未来一年的祝福。”

22岁的江宁来自巴基斯坦，这已经是他来到中国后度过的第4个春节了。江宁非常喜欢春节，他知道此时中国人会全家欢聚一堂，包饺子、贴春联、发红包，“小孩子还会穿新衣服，放鞭炮”。

“我认为中国是一个非常伟大的国家。新冠肺炎疫情给世界造成了严重打击，但中国取得了伟大的胜利。我亲历了中国抗击疫情的日子，体会到了中国人民团结一心、众志成城的伟大力量。”江宁说。2021年12月，他还曾作为志愿者，参与延安大学抗击疫情行动。

延安大学国际处张杰介绍，今年春节该校共有8名留学生留在学校，贴春联是迎新春系列活动之一，希望通过开展迎新春活动，让留学生感受到学校的温暖和中国传统节日的喜庆气氛，过一个难忘的中国年。（本报记者 李羽佳 张权伟）

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