“快起床，吃早饭喽！今天我当家，你们上班可别迟到！”

端出香喷喷的煎荷包蛋，在餐桌上摆好面包片，1月26日，辽宁省沈阳市沈河区文艺二小四年级一班的朱秀琪做好早餐，张罗着叫爸爸妈妈来吃。

千辛万苦不如当家做主。一顿看似简单的早饭，小秀琪清晨六点便早早起床，做好准备工作。“打鸡蛋时要放点葱花和盐才好吃，这是我前几天刚学的‘新招’。”小秀琪拿起鸡蛋挨个磕破，把蛋液倒进碗里、加上佐料，然后麻利地倒进锅中，用筷子小心翼翼地搅拌起来。

“我们学校布置的寒假实践是做一名‘小当家’。一开始爸爸妈妈听了直乐，说我是‘小鬼当家’。现在，刷碗、洗衣、做饭……我都能干得井井有条。”说罢，小秀琪满脸得意地拿出自己的计划本。翻开来，一项项家务活在纸上排开，时不时还插入几句“温馨提示”。

“年夜饭菜单”——翻开本子的另一页，几个彩色大字格外醒目。土豆丝饼、红烧肉、清蒸鲈鱼、拌花菜……不等记者开口，小秀琪便主动“坦白”：“这些菜我可不是都会做，但爸爸说他帮我打下手，还让我跟他一起去采买，我们一起做一桌年夜饭。”

让孩子尝试做力所能及的家务，把劳动教育融入日常生活。随着“双减”政策不断深入落实，孩子们不再埋头于文化课补习班，家庭成了他们天然的实践课堂。

“不当家不知柴米贵，孩子‘当家’这才几天呀，就养成了节俭的好习惯。不但不乱花钱了，还提醒我们省着点儿。有一次，家里剩半碗汤要倒掉，她一下子抢过来，咕嘟咕嘟一口气喝光啦。”朱秀琪的妈妈黄春利笑着说。一旁的小秀琪以为妈妈在拿她打趣，急忙应道：“勤俭持家不丢人！”引得一阵欢声笑语。

家里的春节年货采买也是对“小当家”的一个“大考验”。小秀琪拿着草稿纸，一样样算好价钱，列出采购单。按照这个单子，网购的糖果、干果等小零食比超市便宜不少，给妈妈的采购预算节约了100多块钱。

“擀饺子皮是我的拿手好戏，但今年我要有进步。”小秀琪说，为了在做年夜饭时大显身手，自己要向爸爸“偷师学艺”，掌握拌饺子馅的“秘籍”。

过年有什么愿望？小秀琪说，心里有一个“小目标”，一个“大目标”——“‘小目标’是年夜饭别把菜炒煳了，‘大目标’是希望自己快快长大，帮父母分担更多。”

（本报记者 刘勇 本报通讯员 李青坡）

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