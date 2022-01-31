人民网北京1月31日电 （记者孙竞、郝孟佳）近日，国务院办公厅转发教育部等部门《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》（以下简称《计划》），部署各地加快推进特殊教育高质量发展。

福建省委教育工委书记、省教育厅厅长林和平表示，在新的起点上系统谋划特殊教育高质量发展提升，正当其时，振奋人心。

“教育公平是社会公平的起点，特殊教育是残疾孩子最急需、最迫切、最现实的生存发展需求，特殊教育发展水平更是社会文明进步的重要标志。努力创造条件让残疾孩子接受良好教育，对于增强其自我发展能力、减轻家庭负担、促进社会和谐稳定，都具有重大意义。”林和平说，在聚焦“有学上”方面，《计划》要求加强特教学校建设，改善办学条件，健全残疾儿童招生入学联动工作机制，进一步明确特殊学前教育和职业教育办学体制和布局要求，让每个残疾儿童拥有更多受教育机会。在聚焦“上好学”方面，《计划》提出修订义务教育课程设置实验方案和课程标准，研究制订孤独症儿童教育指南，完善特殊教育办学质量评价指标体系，深化教学改革，提高教育质量，让残疾儿童更好地得到缺陷补偿和潜能开发，获得自身发展，提升幸福感。

林和平认为，融合教育是实现特殊教育高质量发展的重要路径，也是当前国际特殊教育发展的主流趋势。将有特殊需要的儿童纳入普通学校和班级接受融合教育，有利于其潜能最大限度地发挥，更好地融入社会。全面推进融合教育，意味着教育理念和模式、教学方法、评价方式要发生根本变化。《计划》在鼓励支持开展融合教育的基础上，进一步拓展了融合教育的内涵和外延，创新提出了普特融合、职特融合、医疗康复信息技术与特教融合“三融合”的理念，明确国家研究制定义务教育阶段融合教育教学指南，鼓励应用人工智能等技术，推进特教教学变革，强调根据残疾学生不同需要开展个别化教育，不断提高随班就读的适宜性和有效性。

林和平表示，《计划》明确提出“落实政府责任，完善特殊教育保障机制，在政策、资金、项目上向特殊教育倾斜。”并从改善办学条件、完善经费投入机制、加强教师队伍建设等三个方面提出了具体措施。比如，鼓励20万人口以上县（市、区）办好一所达到标准的特教学校；将特教生均公用经费补助标准从6000元提高到7000元；将师范类专业开设特教课程内容纳入师范专业认证指标体系，倾斜支持公费师范生培养，加大特教专业硕士和博士培养力度等等。“一系列重磅举措干货满满，为推动‘十四五’特教高质量发展‘保驾护航’。”

林和平介绍，“十四五”是福建全方位推进高质量发展超越关键时期，也是包括特殊教育在内的教育高质量发展的重要机遇期。福建省将认真贯彻落实国家《计划》部署要求，“五子”联动“五化”并举，扎实推进特殊教育事业在新起点上推进新发展、实现新超越。

一要系好“领子”，强化省级统筹领导。将特殊教育发展情况纳入市县两级政府绩效考核、教育强县和对市对县督导评估的重要内容，建立激励与问责机制，督促政府责任落实，确保特教政策有效落地。

二要迈好“步子”，优化特教资源布局。目前，福建省独立设置特教学校78所（含4所特教幼儿园），基本满足残疾儿童入学需求。福建省将持续加强特殊教育基础能力建设，明确适当增加人口较多的县（市、区）普通学校特殊教育班布点，构建完善以普通学校随班就读为主体，以特殊教育学校（班）为骨干的特殊教育布局结构，推进两头延伸，完善特教体系。健全完善多部门协同联动的残疾儿童筛查鉴定及“一人一案”安置机制，更好地满足残疾儿童接受适宜教育的需求。

三要甩开“膀子”，深化融合教育改革。“十三五”以来，福建省加大融合教育推进力度，市、县特教资源中心实现全覆盖；省级每年支持50所左右随班就读基地校建设特教资源教室。“十四五”期间，福建省将进一步建强配好省级特教资源与指导中心，支持各地加强随班就读特教资源教室和无障碍设施建设，为残疾学生在普通学校学习和生活提供专业支持和关爱包容环境。将融合教育纳入省级示范园评估等学校评价体系，引导各级各类学校积极开展融合教育。在全省遴选一批融合教育改革试点校，深入探索融合教育有效模式，以点带面，促进融合教育水平整体提升。

四要撸起“袖子”，孵化推广实验成果。近年来，福建省坚持试点推进改革实验工作，遴选推荐了泉州市、厦门市同安区作为国家特教改革实验区，厦门市、漳州市、福州市仓山区作为省级特教改革实验区以及一批特教改革试点校，开展医教结合、自闭症儿童教育、重度残疾送教上门、随班就读等前沿领域改革探索，成效显现，13项成果获国家级或省级教学成果奖。“十四五”期间，将持续加大对改革实验区和试点校的指导和扶持，构建完善“行政推动、专家引领、学校实施、互助成长”培育机制，加快培育孵化高水平成果。完善省级特教片区教研和教学开放制度，搭建高水平成果推广应用平台，发挥“头雁”引领作用。

五要夯实“底子”，细化完善保障机制。强化经费保障方面，继续按照普通初中10倍标准落实特教生均公用经费最低标准；扎实推进特教十五年免费教育以及“四免两补”政策，适时提高每生每年3000元的寄宿生生活补助标准，不断细化完善政策。强化队伍建设方面，推动落实省定特教编制标准，加强特教学校师资特别是康复师等专业人员配备；加大特教教师培养培训力度，加强师德师风建设，提升特教教师专业能力；落实特教学校增加绩效工资总量20%，完善特教教师职称单列申报和评审制度，提高特教教师待遇水平，打造一支高水平特教师资队伍。

"《计划》的下发，吹响了冲锋的号角，福建将以‘时不我待’的紧迫感，‘只争朝夕’使命感，‘务实担当’的责任感，接续奋进，勇毅前行，深化‘福建探索’，打造‘福建方案’，奋力谱写福建特教高质量发展新篇章。”林和平说。

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