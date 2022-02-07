原标题：奋进新征程，建功新时代——主题歌曲《领航》在高校师生中传唱

“伟大的中国共产党，风华正茂，山高水长……”新春到来之际，天南地北的大学校园里回荡着相同的旋律。青年们全情投入，唱响主题歌曲《领航》；共情共鸣，抒发奋进新征程的豪迈志向。

清华园内，百余名清华学子以快闪形式演绎这首歌曲，用歌声致敬党、祝福祖国。

“旋律大气磅礴，歌词深情又温暖，让我产生强烈的民族自豪感。”一曲唱罢，清华大学机械系2019级本科生、2022年北京冬奥志愿者李庆昂已是热泪盈眶。

上海交通大学思源湖畔，本硕博学子和青年教师一同唱响《领航》。师生们表示，在昂扬向上的歌声中开启新一年的征程，具有特别的意义。

带着对党、对人民的深情，很多人都对歌中“江山就是人民，绘成你胸中景象”“人民就是江山，写就你使命担当”这两句歌词深有感触。

同济大学政治与国际关系学院学生欧华轩说，从南湖上的一叶红船，到成为领航新时代新征程的巍巍巨轮，中国共产党之所以伟大，就在于始终不忘初心使命，永远站在人民中间，正如歌中所唱“相依相恋，情深意长”。

“为了人民幸福，为了复兴理想，风雨兼程，不可阻挡。”同济大学新生院学生石中玉表示，唱到这一句时心潮澎湃，“中国共产党在逆境中成长，在曲折中壮大，其中蕴含的伟大精神力量，需要每一个新时代青年继承与发扬。”

鲜红党旗下，歌声嘹亮。每一段旋律，每一句歌词，鉴照一代又一代师生坚实的奋斗足迹。

兰州大学敦煌学研究所所长郑炳林教授是一位有着46年党龄的共产党员，已在兰大工作了40年。“40年来，我见证了兰大敦煌学研究从无到有、从弱到强的过程。我的使命就是把敦煌学研究所建成敦煌学研究和人才培养的高地，做好时代的答卷人，昂首阔步，再创辉煌。”

三年来，上海交通大学农业与生物学院青年教师吕俊瑶组织近百支团队开展社会实践，自己也十余次前往贫困地区参与脱贫工作。依托上海交大技术力量，她和团队成员帮助当地果农改良种质资源，优化种植技术，实现了经济与环境效益双丰收。

“歌中唱‘无论多远，你都在我们身旁’，这不就是中国共产党的真实写照？我深深感动于在党中央领导下，当地干部常年扎根一线，与贫困群众一道齐心协力，最终取得了脱贫攻坚战的全面胜利。”吕俊瑶说。

青年兴则国兴，青年强则国强。歌声在人们心中激荡起巨大能量，引领广大青年立鸿鹄志、做奋斗者，在实现中华民族伟大复兴的中国梦的生动实践中放飞青春梦想。

“中国科技不可阻挡，中国发展不可阻挡！”清华大学航天航空学院2019级博士生张众在参加快闪活动后表示，自己将投身祖国科研事业，为全面建设社会主义现代化国家矢志奋斗。

同济大学马克思主义学院助理教授崔欣玉说，《领航》是思政课教学中温暖有力、直抵人心的视听资源。作为一名青年教师，要进一步向学生讲好中国共产党的故事，引导他们坚定历史自信，厚植家国情怀，以青春和热血，谱写中华民族更加灿烂的未来。(记者吴振东、张漫子、张文静)

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