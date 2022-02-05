志愿者在陪伴孩子们念古诗。

虎年新春，神州大地流光溢彩，施工一线“年味”更浓。工地上的施工人员用责任与担当坚守岗位，让工地“春节”充满生命力。昨日，位于琶洲的广交会四期展馆工地依旧一派热火朝天，近2000名工人坚守施工岗位，全速推进工程高效建造，以确保2022年秋交会前工程顺利竣工。建成后将使广交会展馆总建筑面积增至168万平方米，成为全球最大的现代化会展综合体之一。

春节期间，广交会展馆四期项目100余名管理人员与近2000名工人坚守施工一线，各施工区域“组团上新”，安全优质高效推进项目高品质施工。1月29日，工地进行展厅D6区大跨度15.9米结构启动浇筑。工程历时40多个小时的连续作业，数百名工人同时在岗施工，按照各自负责的区域，最终顺利完成施工。在会议中心区域，主体结构混凝土浇筑已接近尾声，随着钢结构工程顺利插入，最终在1月30日完成钢桁架吊装前的验收，工程进入新年施工新阶段。

伴随6台大型制冷机组及33台空调水泵的顺利吊装就位，奏响虎年奋进凯歌，工地迈向机电设备安装关键阶段。

春节期间，许多工友坚守岗位、连续施工，为了能和家人团聚，不少工友将留守老家的孩子接到广州来过年。孩子们住在项目工友村，和坚守工作岗位的爸爸妈妈一起过春节。

项目工友村占地1.42万平方米，可满足6000余名工人的居住需求。村内包含11个宿舍园区，并设立商业化运营、物业化管理的“工友一条街”，满足工友们生活所需。

为了让来自五湖四海的探亲儿童，在平安、祥和的氛围中与家人团聚，项目办起了“新春幼儿园”。白天安排专人负责照看探亲的孩子们，提供免费午餐、零食，还为孩子们准备了书本、动画片，组织滑滑梯、踢毽子、跳绳等趣味活动。

“为了让孩子们过好年，我们特意给探亲儿童的家长特设了每天一个小时的‘育儿假’，让工友们有更多时间陪伴孩子。”项目工会主席王涛说。

目前“新春幼儿园”已经招募了数十位小朋友，考虑到工友常年不在孩子身边，亲子之间难免有些生疏，通过开展讲故事、贴春联、挂灯笼、拍全家福等亲子活动，拉近了家长和孩子间的距离。“作为建筑工人，我们走南闯北，陪伴孩子成长的时间较少。今年项目开了‘新春幼儿园’，我们能放心地把孩子接来工地过年，弥补了不能回家陪伴孩子的遗憾。”钢筋工老周说。（全杰 廖靖文 穗建 张佳妍）

(责编：彭晓玲、陈羽)