原标题：9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌

2月4日晚，在北京冬奥会开幕式上，9岁的朱德恩用小号吹响《我和我的祖国》，震撼人心的旋律和深情的号声打动了所有人。1分多钟的时间里，这位小号手沉稳大气又自信的演绎，给人留下了深刻的印象。

出身艺术世家 爸爸是指导老师

北京青年报记者了解到，今年9岁的朱德恩是北京师范大学实验小学未来科技城学校4年级4班的一名小学生。出身于音乐世家的他，从出生起就开始接触小号。“孩子的爷爷和爸爸都是专业的小号演奏者。朱德恩从很小开始就坐在爸爸的腿上‘尝’号嘴的味道，有时还会让爸爸摁键，自己将号吹出声。”朱德恩的妈妈张雅楠说，从他不会说话开始，就天天与小号为伴。不仅如此，朱德恩从4岁开始就跟着奶奶学钢琴，对于音乐的感受、理解以及用声音表达感情的方式非常熟悉。

2020年受疫情影响，朱德恩全家都居家工作、学习。朱德恩的爸爸朱光闲时就开始当起指导教师，开始教朱德恩系统学习小号演奏。2021年暑假，在训练了一年之后，朱光为朱德恩报名参加新加坡第四届西洋音乐大赛，没想到这次比赛朱德恩就获得了少年组一等奖。“孩子爸爸当时给孩子报名就是希望给孩子学小号定个目标，有了目标孩子才有动力学习。”张雅楠感慨道。北青报记者了解到，也因为这个爱好，朱德恩已经成为了学校管乐团的主力小号手。

从系统开始学习小号到收到冬奥组委邀请，朱德恩学小号才一年多的时间。“其实我们收到邀请很偶然，当时冬奥组委已经选拔了很多孩子，但导演组希望能够找一个年龄偏小一些的孩子，我们孩子才有幸能够入选。”朱光说。“当我得知自己成为候选小号手之后，我高兴得都跳起来了。”说起这段记忆，朱德恩依然手舞足蹈，非常兴奋。

乐器上“加码”严格练姿势

但朱光作为朱德恩的爸爸和指导老师，深知要想担当如此重任，朱德恩还需要加倍努力。入选后，朱光对朱德恩的训练更加严格，并为他制定了非常缜密的训练计划，包括吹号时的气息调整技巧、对歌曲的理解以及吹号的姿势等各个环节。

“以前每天训练20分钟至半个小时，入选后，朱德恩每天的训练时间就延长到2至3个小时，周末训练时间会更长。”朱光告诉北青报记者，一般朱德恩每天下午三点半下课之后就开始训练，在家里练习基本功、“磨”曲子。吹小号对音质有很高的要求，为了找到细微问题，朱光会将朱德恩每次训练的场景都录成视频，在视频中反复找问题。朱光还会让朱德恩自己找自己的问题，以此来加深印象。

用心用情演绎好《我和我的祖国》这首曲子，就需要对这首曲子有深刻的理解。朱光找出这首歌的歌词，让朱德恩从歌词中了解意思，学会唱这首歌。不仅如此，他还带着朱德恩观看了《长津湖》《悬崖之上》等爱国电影，从孩子心底激发爱国热情。

除此之外，举号的姿势也非常重要。“要展现出中国儿童的精气神儿，抬高吹号手胳膊的高度能够增加吹号者的气势。我就让他在练习时从胳膊日常的抬起60至70度提升到91至92度，眼睛也要从小号的号口处离开，看向远处。”朱光向北青报记者介绍，为了纠正朱德恩的吹号姿势，朱光在朱德恩的小号上“加码”，在朱德恩的手臂下架上琴谱架，告诉他手臂不得碰到琴谱架。朱光还给朱德恩的小号上挂上矿泉水瓶，不断地根据训练进展往瓶里加水以增加手臂力量。此外，体能训练也不能缺少，跳绳、俯卧撑等一系列训练气息和臂力的运动项目全都加上。“在演奏时，要想到是在用这首曲子向远方的朋友诉说祖国的故事。”朱光在陪朱德恩训练时，经常这样启发他，让他情不自禁地抬起手臂，眼看前方。

“有时真是心疼孩子，累是真累，经常训练完，什么话都不想说了。”朱德恩的妈妈张雅楠告诉北青报记者，有时孩子训练达不到效果，还会着急得哭鼻子。朱光向北青报记者透露，这两个多月来，朱德恩将《我和我的祖国》这首曲子反复练习了上千遍。

短短两个月时间，在爸爸的魔鬼训练下，朱德恩的小号水平有了很大的进步。北青报记者了解到，为保证在北京冬奥会开幕式当天表演万无一失，朱光还请同行朋友特意找来防冻的号油提前抹在朱德恩的小号上。“朋友送来好几种号油，每一种我都自己提前涂在其他的小号上，将小号放在零下的室外进行试验。找到最好的一种给朱德恩用。”

作为一名9岁的孩子，朱德恩也会紧张。“第一次进入鸟巢排练的时候，当时紧张得双腿直发抖。”朱德恩这样形容自己当时的状态，特别怕自己演不好。但朱德恩有自己调节紧张的方法，那就是不断深呼吸，后来一遍比一遍吹得好，越吹越自信。正式上场前，朱光为了让儿子以更好的状态站上舞台，他采取了“先紧后松”的心理辅导方式。“必须让孩子先紧张起来，让他充分重视这次的表演，我就先跟他讲这次开幕式会有很多国家领导人到现场，全世界都在看这场开幕式。看到他表情逐渐凝固，紧张起来之后，我觉得他意识到了这次的重要性。随后我又开始给他放松，告诉他他的技术已经很棒了，我们相信他可以担起这次的重任。”

在北京冬奥会开幕式之前，作为小号手中的三位候选者之一，不到最后一天都没有最终确定谁能真正上台。朱光也不忘在这方面给孩子做足心理准备。“我就跟孩子说，你是这个活动的参与者，如果最终你上台演出是为祖国争光，但是如果没有上台，也应该祝福其他的小朋友。”朱光说。

“会把这段不一样的经历分享给同学”

回想起当天的场景，朱德恩说自己被整场表演震撼到了，也真正从内心感受到了热爱祖国的感觉。“我觉得这就是孩子最大的收获，让他知道了什么是真正的爱国，真正为祖国的强大而自豪。”张雅楠感慨，两个多月的训练、彩排，让朱德恩遇到了很多带给他正向引导的老师们。

“一位导演老师特别喜欢朱德恩，在正式演出结束之后给朱德恩发了一条信息，鼓励他要继续好好学习，将来报效祖国。我们也非常感谢张艺谋导演以及他导演组的这个创意，真是太赞了，整场仪式很多细节真的感动到了我们，他也已经成为孩子心目中的大英雄。”朱光说。

北青报记者也了解到，朱德恩平时是一个活泼可爱的孩子，喜欢足球、滑雪，还曾经在学校的英语配音大赛上崭露光芒，各科成绩也非常优异。在北京冬奥会开幕式结束之后，朱德恩收到了不少来自学校老师、同学以及小朋友的祝贺。朱德恩说，此次参加北京冬奥会的表演非常难忘，也非常自豪，他会把自己的这次经历分享给自己的同学和好朋友，让他们也一同感受这份不一样的经历。

现在朱德恩也已经成为了弟弟的榜样。“我们在电视上刚看到哥哥表演完，弟弟就自己迅速跑到屋子里拿出小号，表示要像哥哥一样吹小号。而且《我和我的祖国》这首歌在哥哥的影响下，弟弟也已经烂熟于心。”张雅楠说。朱德恩透露，自己是个体育迷，在北京冬奥会期间，他已经关注了冰壶比赛、短道速滑比赛，还会关注高山滑雪等项目。“我希望我们的奥运健儿们能够比出自己的最好成绩。”

文/本报记者 武文娟

(责编：郝孟佳、熊旭)