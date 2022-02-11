本报记者 吕慎 陈冠合

原标题：让南方娃爱上冰雪运动

贵阳实验三中学生在冰雪选修课上进行冰壶训练。瞿宏伦摄/光明图片

【我的冰雪情缘】

从吉林白山到南方上大学的时候，我从没想到自己会在20年后再续冰雪缘。

2005年，我考进贵阳市第三实验中学当老师。虽然远隔千里，但故乡的冰天雪地时常出现在梦里。我的老家白山是冰雪之乡，几乎人人都会抽冰猴、打“出溜滑”。我在体育学院学的专业与冰雪无关，但东北人自带的“冰雪体质”让我对滑雪、溜冰驾驭自如。只是可惜到了西南的贵阳，这些技能都派不上用场了。

本来以为这辈子都不会玩雪滑冰了，可冬奥热给了我事业新的起点。“带动三亿人参与冰雪运动”的号召唤醒了我心中的冰雪梦想。2019年，我找到学校领导，提议开设冰雪运动选修课。出乎意料的是，几乎没费周折，学校很快就作出决定支持我的提议，这让我非常感动。没过多久，室内滑雪和陆地冰壶正式登上贵阳实验三中的课程表，贵阳实验三中也成为贵阳市第一个开展冰雪运动的中学。

南方孩子会喜欢北方的运动吗？一开始，我心里还有些忐忑，没想到选课通知一发出，每个班都有一半以上的同学报名。虽然贵阳没有冰天雪地，可贵阳娃对冰雪的热情一点不输东北娃！第一个学期就有300多名同学选了陆地冰壶课。因为报名的人太多，最后只能采取体能测试与抽签相结合的办法，从每个班选出10名同学来上课。

冰壶运动既优雅又激烈，体力和脑力都能得到锻炼，孩子们非常着迷，可这项运动的门槛不低，投入也不少。刚开始，学校没有专门的训练场馆，因陋就简使用业余的滑道。孩子们对冰雪运动的热情感染了学校领导，2020年，学校投资数百万元建起了专业的训练馆并购买了专业的滑道。条件改善了，孩子们更加珍惜机会，学得更认真了。

去年，贵阳市指定我们学校组建代表队参加贵州省第十一届运动会冬季项目陆地冰壶，我们精挑细选了20多位同学备赛。为了不耽误学习，这些同学每周只有四五个小时的训练时间，但大家都非常用功，进步很快。南方孩子虽然没有从小受到熏陶，但对冰壶运动的悟性并不比北方孩子差。今年1月17日，他们代表贵阳市在省运会的陆地冰壶项目获得了第三名的好成绩。

第一次参加省级比赛，孩子们并不怯场，精神风貌和集体荣誉感都给裁判们留下了很深的印象。队员唐一杰手肘摔伤，大家都劝他休息，可他却坚持参加比赛。参加冰壶训练的同学们，学习成绩普遍有所提高，这也是他们自己都没想到的。

我们现在是贵阳市冰雪项目特色学校，来参观学习的兄弟学校络绎不绝，看过之后几乎都想增设冰雪课程。我们目前正筹划着开展陆地冰球项目，争取成为“北雪南展”的示范中学。

（本报记者吕慎、陈冠合采访整理）

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