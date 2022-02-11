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志愿者和冰墩墩“斗舞” ：以饱满的热情服务冬奥

2022年02月11日15:27 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京2月11日电 （记者孙竞、李依环）近日，在高山滑雪女子回转比赛中，出现了令人捧腹的一幕：比赛间隙，一位志愿者学着“冰墩墩”跳舞，而“冰墩墩”本尊也毫不示弱，“一人一墩”斗起舞来。

现场画面。北京化工大学供图

记者今天了解到，跟着“冰墩墩”跳舞的志愿者名叫徐天然，来自北京化工大学。她表示，这个舞蹈并不是组织者提前设计好的节目。作为一名赛事服务志愿者，她主要负责服务观众。当天，赛场的气温低至零下十几度，为了让观众们动起来暖和一下身子，她临时想出了这个主意。“舞蹈也没有编排过，我是跟着‘冰墩墩’现学的。”

徐天然说，她平时就喜欢跳舞，所以很快就学会了“冰墩墩”的舞蹈。随着“一人一墩”比试舞技，观众们也跟着音乐的节奏挥动旗子，场上气氛更热烈了。视频在社交媒体上迅速“走红”，一度冲上了微博“热搜榜”，这让她感到十分惊喜，“冬奥顶流‘冰墩墩’与可爱的冬奥志愿者都是赛场上的靓丽风景。希望这段互动能让大家对志愿者有更多的了解，我们也将以更加饱满的热情投入到今后的赛事服务中。”

据悉，为全力做好北京冬奥会和冬残奥会服务保障工作，北京化工大学共派出243名志愿者，其中延庆赛区志愿者123名，城市志愿者120名。他们将在各自岗位上做好赛事服务的保障工作，为冬奥会和冬残奥会贡献青春力量。

(责编：李依环、秦华)

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