原标题：“双减”提质减负 课堂是核心

“提质减负课堂是核心。”日前，北京市东城区171中学校长陈爱玉在市教委举办的“双特谈双减”专栏中提到，要将“减负”由目标变为现实，根本出路在于全面提高课堂效能。陈爱玉以一七一中学为例，为提高课堂效能支招。

她提到，学校必须聚焦课堂加工力,既关注学习过程、学习方式，又关注学习体验、学习成果，追求整体意义上的学习质量的提升。着眼课堂提质，首先要打造服务于“学生成长型思维课堂”生成的大教研。

一方面，依托备课组这个最基层的校本教研组织，从透彻了解学情入手，广泛开展“真、实、新、活”为导向的校本研修。通过问卷调查、深度访谈、学习前测等方式，细致了解学情，精准掌握学生亟待解决的“两难”学习负担，即知识理解的难点和思维提升的难点。另一方面，备课组以问题为导向，把教师主导，学生主体的“教与学”双边活动预设在课案中。备课组既要备教材、更要备学生，做到“心中有人”。

同时，还要优化“三化、三高”课案的创编。为上好每一堂课，一七一抓手之一就是做好“课案”。始终追求课案编写“三化”，即星级化、生活化和学科价值化。用“滚石效应”不断改进课案，以适应新的评价改革、新的课程要求、新的核心素养要义和分层走班教学的动态管理。“双减”之下，我们进一步强化“星级化”要求，“三星”以下为面向全体的应知应会知识；“四星”为拓展运用类有一定难度的知识；“五星”以上内容满足学有余力学生的拔尖训练，做到“低端统一、高端开放”，从知识能力设定上对号学生的需求，尽可能让每个学生从每一份课案中都有获得感，实现课案面向全员的“高质、高效、高端”。今年9月开学以来，仅本校区四个年级已编制课案2700余套。10多年来一七一形成了超10万套的课案，成为宝贵的校本资源库。在一七一课案切实成为师生课堂增效、课后减负的一把金钥匙，为实现一七一创导的“与自己比有进步就好”的评价提供路径。

此外，着眼课堂提质，更要创新“五步自主高效课堂”。在精研学习规律，传承教学优势，探索特色高效教学途径的长期实践中，一七一中学形成了以“明确目标、自学初评、展示提升、讲解拓展、练习反馈”为基本环节的优质高效教学模式——“五步自主高效课堂”，聚焦“增效”。唯有课堂“增效”，才能学业“减负”：教师课堂解决问题越充分，课下学生温故知新的负担就越轻。

文/本报记者 武文娟

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