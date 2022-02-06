在石家庄市第三届冰雪运动会上，来自石家庄市第二十八中学的康冀荣，正和自己70岁的母亲丁建卫、14岁的女儿申子航一起牵手滑行。杜柏桦摄/光明图片

【我的冰雪情缘】

近日，在河北省石家庄市第三届冰雪运动会开幕式上，该市第二十八中学的女教师康冀荣和自己70岁的母亲丁建卫、14岁的女儿申子航，伴随着优美的音乐在冰上翩翩起舞，引得一阵赞叹声。

丁建卫在内蒙古呼和浩特长大，5岁起就跟着父亲学习滑冰。那时候，几乎走遍整个呼和浩特都寻不到一块正规的冰场，更别说室内冰场了。想滑冰了，丁建卫只能在数九寒冬的结冰湖面上过过瘾。

“我们小时候滑的都是室外冰场，可没有现在的条件好，一年只能滑两个月。”丁建卫说。由于条件所限，她没能成为专业的滑冰运动员，心里一直遗憾着。

对于滑冰的记忆，1980年出生的康冀荣与母亲很有共鸣。康冀荣在石家庄长大，在母亲的熏陶下也爱上了滑冰。那时候生活条件好多了，滑冰鞋比较容易买到，可练习场地依然是个问题。

1996年，石家庄第一家室内滑冰场建成运营，康冀荣很是兴奋了一阵子。有了冰场，康冀荣终于有场地学习花样滑冰，可不久之后，冰场就因为客流量小、经营入不敷出而倒闭。

为了学习滑冰，康冀荣真是想尽了办法。后来，听说北京有了商业滑冰俱乐部，她便经常周末坐火车到北京学习。

“到北京滑一场冰很贵，一场三个小时需要300元。为了省钱，我经常只滑半场，但心里总是非常想滑全场。”回忆当时，康冀荣流下了眼泪。

在姥姥和妈妈的影响下，申子航从6岁开始学花样滑冰，后来越来越喜欢这项运动。

北京携手张家口申办2022年冬奥会成功后，冰雪运动在各地蓬勃发展，石家庄陆续涌现了20多个室内冰场，现在申子航一年四季都能滑冰了。同时，滑冰俱乐部也如雨后春笋般出现，申子航有了经验丰富的滑冰教练，还有了不少志趣相投的同学、朋友可以交流。

几年前，为了提高技术，申子航拜师曾获得过四大洲花样滑冰男子单人滑冠军的李成江，也开始了和妈妈当年一样的“双城”生活——每周六早上坐高铁去北京训练，周日晚上再返回。即使辛苦，这个痴迷花样滑冰的孩子也从不缺课。

有了训练条件的大幅改善，再加上个人的刻苦努力，申子航“青出于蓝”——作为一名初二的学生，2021年，她获得了河北省第三届冰雪运动会花样滑冰少年女子组的亚军。

“滑冰现在已经成为我生命中的一部分，虽然每攻克一个难度都会经历无数次摔倒甚至受伤，但内心会很满足，也是这种信念支撑着我一直坚持。”申子航说。

看着北京冬奥会赛场上的花样滑冰选手，“赶上了好时候”的申子航还有个大梦想——希望将来可以进入国家队，站在冬奥会赛场上为国争光。（陈元秋、耿建扩、 陈华）

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