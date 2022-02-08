原标题：看！那冰雪上的少年

河北唐山遵化市积极推动冰雪运动进校园。新华社发

山东青岛市宁夏路小学的同学们在体育课上练习滑冰。新华社发

正滑、倒滑、急转、持杆……雪白冰场，翩翩少年。在雪场、冰场里游刃有余、挥洒自如，对不少青少年来说早已不是难事。

冰雪运动进校园，青少年是主体，对冰雪运动的推广和奥运精神的传承起到重要作用。

如今，“带动三亿人参与冰雪运动”从愿景变为现实，在祖国各地，冰雪运动已成为一种时尚，一种新的生活、学习方式。在北京冬奥会盛大举办之际，记者走进中小学，走近青少年冰雪运动爱好者，听他们讲述自己的冰雪故事。

一场在冰雪精神鼓舞下的知识竞赛

利用碎片时间，在学习之余准备北京市东城区中小学冬奥知识竞赛，是让北京第十一中学学生左润光最兴奋的一件事。

在不到一周的时间内，包括左润光在内的学校“雪豹队”队员完成了分配任务、整理资料、复习考题等任务。视觉设计、历届冬奥会信息、北京2022冬奥会相关信息等内容分别分配给5位同学。“我们每位队员又对手头的资料进行了补充、整理，或按照不同项目，或按照时间顺序，把内容重新排序，让材料更有逻辑性。”“雪豹队”队员张梓炎介绍起他们的备战方式，信心满满。

决赛来临，尽管在必答题环节“雪豹队”稍显落后，然而在随后的抢答题、互选题、风险题环节，他们逆风翻盘，最终获得冠军。“这次比赛我们既收获了冬奥知识，又锻炼了团队合作能力。”左润光说。

学生们对比赛的尽心尽力以及最终获得的优异成绩，与学校对冰雪运动、冰雪知识进校园的重视息息相关。

“我们利用社会资源，让起始年级在乔波滑雪场开展滑雪体验课、冬奥知识讲座。在北京冬奥会将拉开大幕之时，近千名学生走进奥运博物馆，参观奥运五环塔、奥林匹克森林公园，开展学习奥林匹克知识、体验冰雪运动的乐趣实践课程，感受奥林匹克运动发展的辉煌历程。”学校副校长谭雪涛细数学校安排的各项活动，“作为北京市首批冰雪特色校，‘冰雪课程进校园项目’在学校实现了真正落地。初一年级开设每周一节滑冰必修课，高二年级开设选修课校本滑冰课程。真正实现了每个孩子在十一中都能至少掌握一项冰雪运动技能的目标。”

为让学生每周都有一次机会上冰，学校在西校区建有450平方米室内仿真冰场、南校区新建室外280平方米的仿真冰场，场地条件符合专业要求，可供日常教学、社团活动使用。并且学校现有70套滑冰装备，200双冰鞋，30套旱地冰球装备，既能够满足日常教学和活动需要，也在专业性和安全性方面符合相关规定和标准。

硬件设施条件充足，软件配备也得齐全。谭雪涛介绍，学校注重冰雪师资的建设，聘请多名有等级证书并具备青少年冰雪运动教学经验的专业教练员执教冰雪课程。

在北京冬奥会倒计时156天时，学校专程邀请北京冬奥组委运动员委员会委员、女子速滑世界冠军叶乔波带领全体学生共上开学第一课。课后，叶乔波在仿真冰场亲自指导学生滑冰动作。叶乔波对冰雪运动的热爱，有激情又有温度的奥运故事，坚忍不拔、永不放弃的体育精神，让十一中学子深受感动和激励。

谭雪涛说，冰雪运动，不仅能加强冬季运动课外活动，鼓励学生积极参加校外冬季健身运动，更是在青少年的健康成长中有着不可替代的作用。

一项催人奋进的冰雪特长

伴随着北京冬奥会申办、筹办的全过程，国家大力实施冰雪运动“南展西扩东进”战略。除了拥有自然条件优势的北方外，在浙江这所没有冰雪的小学里，也有300多名“冰上小将”。

“加速，注意重心！看队友位置！”

“传球要有准头！急停要稳稳当当！”

1月19日，宁波市北仑区大碶小学的校园里，十几名手握球杆，头戴头盔，脚踩单排轮滑的小学生，正在训练场地中进行着激烈的分组对抗。

“哎！这里空了！”6年级的阮宁吉用娴熟的变速技巧甩开了盯防的同学，向持球的队友高喊示意。队友心领神会，球杆轻轻一拨，将球饼送到阮宁吉杆下，提速压进、挥杆推球、一气呵成！进球，得分！

对于阮宁吉来说，这样的对抗训练和基本功、团队配合练习是每周都要进行的“保留项目”。自2015年北京成功申办2022年冬季奥运会后，冰雪运动项目逐渐成为了北仑区校园中的新兴体育项目。2016年，为探索特色兴校之路，大碶小学将轮滑冰球项目列入学校拓展课程，并确立主攻方向为单排轮滑冰球，在校园中逐步推广和普及冰雪运动、冬奥文化，让学生通过学习和参与冰雪运动项目，增强体质、培育特长。

受制于南方的气候条件，校园内没有专设的冰面场地，学校将原有的运动场地进行了改建，开设了专门的轮滑冰球场，供同学们日常训练和比赛。

现在，从一年级开始，学校所有的同学每周都会有一节专门的体育课学习轮滑冰球。每年，学校都会从零基础的一年级新生中选拔队员，并聘请单排轮滑冰球国家级教练员和国家级裁判员给孩子们授课。截至目前，学校轮滑队的参训队员已经达到了352名。

在最初的课堂中，许多同学穿上轮滑鞋站都站不稳，更别说带球了，于是学校先把训练重心放在轮滑技能的提升上。“光会滑并不够，还需要就滑行过程中的变速、变向、急刹等技巧进行专门训练。”队员们年龄虽小，但经过一年左右的定期练习后，基本都能熟练地掌握行进技巧。之后，训练开始转向有球和冰面训练。为了让学生能感受到冰面场地，学校每年都会组织冰球训练营等活动，前往专业冰雪运动场地进行集训。

今年1月1日，北仑区新冠肺炎疫情发生后，学校推出线上“冰雪运动微课堂”，以视频微课的方式演示动作要领，逐渐形成了全套的线上线下校本课程体系。为进一步增强冰雪运动课程的竞技性，学校还积极推动学生参与各类竞赛竞训活动。

学校轮滑队的小队员，4年级的靳子轩，已经学习轮滑整整4年，并参加过多次各级冰球比赛。今年，他还将代表宁波市出征省冰球赛场。“孩子练习轮滑冰球4年，我很欣喜地看到他变得自信了，体质也增强了不少，关键是有了团队的意识。”靳子轩妈妈表示，“孩子年级在增高，学业压力也逐渐增加，但还是希望他能坚持锻炼，在自己喜欢的轮滑冰球运动中获得快乐，找到自己感兴趣的运动方向。”

一群参加特奥会的“冰雪孩子”

在这样一所特殊学校，有这样一群热爱冰雪、走上冰雪比赛之路的学生。

巍巍伏牛山下，河南省洛阳市栾川县特殊教育学校承担着全县15个乡镇的聋哑、脑瘫、自闭症、唐氏综合征及多重残障儿童的教育康复工作。

2019年11月，校长吴拥军得知了全国特奥冬季项目比赛马上要举办的消息。“国家正大力宣传冬奥教育，我们的孩子不能错过。当时我就下决心让孩子们借着2022年北京冬奥会筹办的契机参与冰雪活动。”为了让孩子们走出大山，吴拥军立马向上级部门汇报了想让学生参赛的想法，并得到了充分支持。

尽管只训练了40余天，2019年12月，22名学生运动员在比赛中，以超乎常人的毅力摘得22金、14银、10铜共46枚奖牌，实现了河南省特奥会冬季项目零的突破。

这是他们第一次接触冰雪、参加比赛，也是河南省首次派队参加全国特奥会冬季项目的比赛。

吴涛是栾川县第一实验小学的体育教师，2019年11月中旬才被特殊教育学校聘为校外教练，开始带着22个参加特奥会的孩子进行体能训练。另一名校外教练吴飞，是伏牛山滑雪度假乐园的一名滑雪教练，也是第一次指导特奥会的越野滑雪项目。

22个孩子从头学起，学后练、练后学，一点点地慢慢琢磨。孩子们无数次地跌倒、爬起、再跌倒、再爬起……尽管理解力不太好，需要教练多次重复教学，但他们不轻言放弃，不轻易叫苦叫累，一遍遍咬牙坚持练习。

“滑雪很有趣是因为滑得很快，像小鸟在天上飞。”学校越野滑雪队队员刘娇涵说，她喜欢滑雪。

“孩子们能取得这样的成绩真的让我想不到。他们无法用流畅的语言表达自己的情感，却以自身努力证明，他们不是弱者，他们也有理想追求，他们用自身行动诠释：向极限挑战，为生命喝彩。”吴拥军被这些孩子们感动，“取得这样好的成绩与政府各部门和各个社会力量的支持分不开，这些山里娃有机会走出大山，在赛场上找到属于自己的自信。孩子们的冰雪梦从这里开始。”

此后，这群孩子得到了越来越多的比赛机会。

2020年1月，“第四届中国残疾人冰雪运动季中国智协主会场活动暨京津冀特奥冰雪嘉年华”活动，在雪鞋、雪地足球、冰壶、雪地拔河等项目中，孩子们荣获10金3银1铜共14枚奖牌。

2020年12月，在全国第二届“筑梦冰雪·相约冬奥”全国学校冰雪运动竞赛暨冰雪嘉年华活动中，孩子们斩获全国越野滑雪4×400米混合接力第4名、男子个人1公里第5名和第8名、女子个人1公里第7名、男子2.5公里第7名。

2021年5月，全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会上，孩子们荣获越野滑雪项目听力组第2、第5、第6、第8名；智力组则收获一个第5、三个第6、两个第7名的好成绩。

今年，学校5名越野滑雪残疾运动员经预选报名中残联，正在备战在俄罗斯喀山举办的第十二届世界冬季特奥会。

在此过程中，学校也陆续建设了越野滑雪训练滑道、旱地冰壶馆等设施，并依托伏牛山滑雪场和山区公路，创造条件让有听力、智力障碍或者肢体残疾的孩子进行冰雪项目训练。

冰雪运动正在让孩子们越来越好。“许多孩子因为参与冰雪运动，自身情况也有所好转，有些自闭症的孩子开始变得能够跟人交流，我们真的非常欣喜。”吴拥军说。

（本报记者 杨飒）

(责编：郝孟佳、熊旭)