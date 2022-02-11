原标题：北京冬奥服务保障凸显“科技范”

奥运史上首次机器人水下传递火炬、国家速滑馆“冰丝带”零碳制冰、主媒体中心智慧餐厅机器人烹饪送餐“一条龙”……开赛以来，北京冬奥会的“黑科技”让人眼界大开。

2月9日，在2022北京新闻中心举办的北京冬奥场馆保障专场新闻发布会上，北京市海淀区副区长林航说，在科技支撑冬奥方面，聚焦科技防疫、智慧服务、超高清显示等多个领域，强化前沿技术和科技产品运用，启用智慧场馆运营中心、设计科技冬奥应用场景，利用空间计算操作系统、导引服务机器人、消毒机器人等科技项目，支撑赛事运行保障工作更精细、更高效、更便捷，凸显海淀冬奥服务保障“科技范”。

在北京冬奥会上，各类“黑科技”成为精准防疫的“利器”，助力做好疫情防控。林航说，围绕疫情防护，依托空间计算操作系统在海淀两个竞赛馆内构建感知网络，对工作人员的安全社交距离进行实时计算分析，助力智能防疫排查；配发多体征感知设备，以高精度测温芯片感知佩戴者细微体温变化，对连续体征信号进行特征提取，预判是否存在疫情风险；部署大通量测温系统，实现快速无感测温与健康核验功能，用AI技术筑起科技抗“疫”的防线；对于潜在的具有疫情传播风险的场所，应用公共空间气溶胶新冠病毒检测技术，快速实现新冠病毒的高灵敏检测，验证环境可靠性。

北京朝阳区有国家体育馆“冰之帆”、国家速滑馆“冰丝带”、国家游泳中心“冰立方”3个竞赛场馆，还有北京奥林匹克公园公共区、国家体育场、北京冬奥村和冬残奥村、北京冬奥村兴奋剂检测中心等8个非竞赛场馆。

北京市朝阳区副区长孟锐说，朝阳区也同样强化科技支撑，提高防疫效率。比如在竞赛场馆和涉奥酒店里，配备使用无害化喷雾消毒机器人，大幅提高大面积消毒的效率；在速滑馆的热身区、更衣室、卫生间等点位，每日开展空气环境中气溶胶新冠核酸检测，提高监测预警能力等；在涉奥酒店应用消杀防疫机器人、送餐机器人等，全面做好防疫保障。

“在智慧服务领域，利用导引机器人、配送机器人等多种服务型机器人，提升赛事服务体验，增强冬奥服务科技感和互动性。”林航说，基于人工智能算法，挖掘AR导航应用，通过视觉定位技术打造观众智能引导服务。借助空天科技，让身处颐和园参加火炬传递仪式的观众，收到低轨通信卫星从600公里高空发来的冬奥祝福短信。

国际奥委会主席巴赫曾赞叹，北京冬奥会以前所未有的数字化水平，让更多人感受奥运文化的精彩。

林航表示，海淀打通了8K超高清视频采集、制作存储、信号传输、落地分发的全链条技术体系，在当代商城设置322平方米的户外8K大屏、中关村展示中心设置室内屏、10个社区设置8K电视，让市民共享冬奥赛事精彩瞬间。

“多验合一智能终端”数字哨点是数字技术在疫情防控上的应用。也就是说，只需要扫一下二维码，核酸结果、疫苗状态、实时体温等内容就会显示在屏幕上。只需两秒钟，就能快速通检，还能跟踪采样进度，协助核酸检测实现应检尽检。

“像这样的科技力量还有很多，包括多验合一数字哨点、场外全景安防摄像头、LED大屏解决方案……这些都是海淀科技储备的缩影，我们希望这些技术能为此次冬奥增添一抹亮色，更为后冬奥时期产业发展带来新的动力。”林航说。

（科技日报北京2月9日电）

(责编：李依环、熊旭)