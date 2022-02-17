原标题：如何促进大学生实现高质量就业

山东省滕州市新春人才招聘会现场。新华社发

【专家访谈】

当前，应届毕业生迎来求职就业的关键时期。一方面，今年高校毕业生规模和增量均创历史新高；另一方面，受新冠肺炎疫情影响，部分海外留学生选择回国就业，国内高校毕业生出国深造人数减少。面对多重压力和挑战，国家发改委等八部委日前提出，通过开展创业带动就业示范行动，力争全年为高校毕业生创造200万个高质量就业机会。如何推动实现大学生群体更高质量就业？

“今年新增大学毕业生求职人数首次超过千万人，将达历史新高。但同时，我国经济长期向好的基本面没有变，就业局势总体上仍保持稳定。从全国人力资源市场供需人数来看，2021年市场用工需求是大于劳动力供给的，这也为今年的就业情况增强了信心。”西南财经大学经济与管理研究院党总支书记、教授董艳指出。

在董艳看来，与总量问题相比，目前更需关注的是“招工难”和“就业难”同时存在的结构性矛盾。一方面，就业压力不断增加，大学毕业生“缓就业”“慢就业”现象普遍存在；另一方面，“基层招聘难”“中小微企业招聘难”“三四线城市招聘难”等问题日益突出，使得“稳就业”“保就业”工作更趋复杂化。

“这是由于产业升级和技术进步对劳动者提出了更高的要求，而现有高校毕业生尚未很好地适应这一变化。这意味着需要从高校专业及课程设置，以及人才培养模式上做出调整，提升高校人才培养与市场需求的匹配度，使高校教育及时适应市场实际需求。”董艳说道。

随着“00后”开始走向职场，高校毕业生就业也越来越多元化。“灵活就业不受办公场所、用人单位、工作时段等方面的限制，成为‘稳就业’‘保就业’的重要渠道。”董艳分析道，“从中国就业培训技术指导中心的数据看，社会生产服务和生活服务人员、医疗服务、养老服务等相关职业需求旺盛，互联网行业保持了很高的岗位需求，大学生选择去这些领域就业创业大有可为。”

近年来，越来越多的大学生把择业目光投向了基层，“到祖国最需要的地方去”成为很多高校毕业生认可的就业方向。“大学生去基层锻炼实践，少了书生气，多了泥土香。为基层经济社会服务，可以更好地实现人生价值，对未来的发展也大有裨益。”董艳表示，要鼓励更多高校毕业生到基层就业，相关部门要积极为毕业生投身基层提供良好的成长平台和就业指导，完善相关政策措施，构建引导和鼓励高校毕业生到基层工作的长效机制。

企业是高校毕业生就业的主渠道，其中，中小企业是最重要的就业岗位创造者。然而，受疫情影响，中小企业经营压力增大，对就业造成了较大影响。“与此同时，国内疫情管控得力，越来越多的海外留学生选择回国就业，也成为增加就业压力的因素。”董艳说道。对此，她建议，各地应积极落实减税降费等为中小企业减负的政策，降低成本，激励中小企业更多吸纳就业；加强社会招聘信息发布，促进供需对接；在激励中小企业的同时，需要指导和监督企业依法保护员工利益，增加自身对大学生群体的吸引力。

近年来，为促进大学生实现高质量就业，各地积极出台了各类“稳就业”政策，学校、企业等社会各界在产学合作、就业信息服务、就业指导等各方面也积极作为。

董艳指出，未来应提供更加精准化的促就业举措：一是加强政府、高校、企业之间的信息联通，最大程度地解决信息不对称问题，缓解结构性矛盾；二是各地政府部门要稳定和开拓新的就业岗位，推进实施基层就业项目；三是校企要加强合作，做好高水平的前置就业指导；四是加强针对灵活就业的权益保障和社会服务；五是引导大学生正确认识创新创业风险，帮助创业大学生从科学技术、金融、企业管理、市场营销、法律等多方面全面适应创业。（记者 鲁元珍）

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