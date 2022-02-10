原标题：鼓励幼儿园招收2至3岁幼儿

北京市委市政府日前出台《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》（简称《方案》），提出到2025年，生育、养育、教育成本显著降低，生育水平适当提高，出生人口性别比保持正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升。《方案》要求，稳妥有序落实三孩生育政策，加强人口监测和形势分析，鼓励和支持有条件的幼儿园开设托班招收2至3岁幼儿，提供托育服务。降低生育、养育、教育成本，保障女性就业合法权益等。

到2025年生育水平适当提高

人口结构逐步优化

《方案》提出的主要目标是，到2025年，积极生育支持政策落实措施逐步完善，服务管理制度基本完备，优生优育服务水平明显提高，普惠托育服务体系加快建设，按照每千人口不少于4.5个托位、其中普惠托位不低于60%的标准，配置完善托育服务设施。生育、养育、教育成本显著降低，生育水平适当提高，出生人口性别比保持正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升。

到2035年，促进人口长期均衡发展的制度安排更加完善，服务管理机制运转高效，生育水平更加适度，人口结构进一步改善。优生优育、幼有所育服务水平与人民群众对美好生活的需要相适应，家庭发展能力明显提高，人的全面发展取得更为明显的实质性进展。

鼓励和支持有条件的幼儿园

开设托班招收2至3岁幼儿

《方案》还提到，发展普惠托育服务体系。不断完善支持政策。将婴幼儿照护服务纳入经济社会发展规划，研究完善规划、土地、住房、财政、金融、人才等支持政策，引导社会力量参与。加大专业人才培养力度，支持有条件的职业院校增设婴幼儿照护相关专业。开展学前教育相关专业人才中职、高职、本科衔接贯通培养。符合条件的婴幼儿照护服务专业技术人才可参加职称评审。加大对婴幼儿照护服务从业人员培训支持力度。支持婴幼儿照护服务从业人员通过保障性租赁住房解决住房困难。鼓励银行机构为托育服务提供金融支持，支持保险机构开发托育相关保险产品。落实好将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除相关政策。

同时，大力发展普惠托育服务。充分发挥政府投资放大作用，积极参与国家普惠托育专项行动，加大普惠托育机构财政支持力度，引导社会力量参与普惠托育服务。在城乡社区建设改造中，建设与常住人口规模相适应的婴幼儿活动场所及配套服务设施，因地制宜、灵活多样提供一批普惠性托位。各区结合实际按照目标要求逐年落实托位建设任务。“十四五”时期，各区均设立不少于一个综合性婴幼儿照护服务指导中心，承担辖区托育机构及家庭养育指导等服务。

鼓励社会提供多样化的普惠托育服务。鼓励和支持有条件的幼儿园在满足3至6岁幼儿入园的基础上，开设托班招收2至3岁幼儿，提供托育服务。加强社区托育服务设施建设，将托育服务设施纳入本市居住公共服务设施配置指标，打造“一刻钟”托育服务圈。支持和规范家庭托育点的建设和发展。支持有条件的用人单位、大型园区为员工提供托育服务。鼓励国有企业等主体积极参与普惠托育服务体系建设，研究利用存量的国有企业房屋土地和疏解腾退用地用于建设托育服务设施。鼓励各级文明单位在促进普惠托育服务方面发挥表率作用。

建立家庭养育补贴制度

适当延长儿童在园时长

降低生育、养育、教育成本是提高生育水平的重要保障。《方案》提到，完善创新相关配套支持政策。严格落实产假、哺乳假、延长生育假、男方陪产假等制度，设立父母育儿假，综合利用保险、财政、薪酬等方式，健全假期用工成本分担机制。完善本市生育保险政策，确保参保女职工生育医疗费用按规定纳入生育保险待遇支付范围，及时、足额给付生育医疗费用和生育津贴。根据国家有关规定，逐步建立完善家庭养育补贴制度。未成年子女数量较多的家庭申请公共租赁住房的，可以纳入优先配租范围，并在户型选择等方面予以适当照顾。1.3米以下儿童乘坐公交、地铁，享受免票优惠。

同时，推进教育公平与优质教育资源供给。持续加大教育投入，进一步改善中小学办学条件，推进义务教育优质均衡发展。支持城市副中心、回天地区、城南、新首钢等重点区域优化中小学校布局。支持各区通过集团化、学区制等办学方式，带动相对薄弱学校发展，扩增优质教育资源。依托学校教育资源，以公益普惠为原则，推动义务教育学校课后服务全覆盖，统筹开展体育锻炼、课业辅导答疑和丰富多彩的综合素质拓展类活动。加大学前教育支持力度，不断满足家庭对普惠性幼儿园学位的需求，按照相关要求适当延长在园时长，给确有需要的家庭提供服务。将学生参加课外培训频次、费用等情况纳入学校督导工作内容。规范学科类校外培训机构培训行为、民办教育培训机构办学标准，从严审核校外线下培训。制定学科类校外培训机构预付费管理办法，切实预防资金风险。

文/本报记者 李泽伟

(责编：郝孟佳、李依环)