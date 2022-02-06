单簧管、圆号、小号……寒假，甘肃省白银市会宁县会师中学的孩子们奏响交响乐填满假期生活，音乐成为他们连接大山和山外的纽带。

“双减”政策落地后的首个寒假，记者在会宁县家访多位会师中学的学生了解到，喜欢音乐的孩子们，有了更多时间练习乐器。劳逸结合，也让他们学习更专注。

早在2011年，会宁县会师中学就“东挪西借”组建了第一个交响管乐团。平时，学校为乐团的学生免费上乐器课，学生自愿报名参加、自愿购买小型乐器。

“办交响管乐团，是为了让孩子们在课余时间有‘高雅的爱好’，孩子们能在学校培养兴趣，就会爱来学校、不厌学。”会宁县会师中学交响管乐团总指挥杜正权说。

2021年，“双减”政策落地，也是会师中学交响管乐团开办的第10个年头。10多年来，乐团孩子们的成绩“低进高出”惊艳了无数人，他们用努力和实力证明：兴趣是快乐的源泉。

陈新斗是会师中学交响管乐团第五届的学生，他曾是乐团长笛部分的一分子。陈新斗说：“音乐让我更专注、学会克服困难。就像‘攻下’一首曲子那样，在学习中遇到难解的题、不好背的单词，我学会迎难而上。”

2021年，他考入北京大学医学部预防医学本硕连读。寒假，他仍会在家吹奏长笛。陈新斗的书桌前贴着一张便利贴，上面写道：选择所爱，前路才走得畅快。

闫丽合是会师中学九年级一班学生，她在乐团是长号部分的一分子。寒假，她在家练习钢琴、长号，除此之外，她还主动帮妈妈分担家务，择菜、照顾奶奶等她都得心应手。

“作为家长，我们一定大力支持孩子发展兴趣！”闫丽合的妈妈刘菊英说。记者采访了多位会师中学交响管乐团学生的家长，他们最大的心愿就是孩子健康快乐成长。

如今，《红旗颂》《长征组歌》等已成为乐团的保留曲目。会师中学校长杨泽华说：“孩子们是真的喜欢音乐，我们要把课堂还给学生，让教育真正快乐起来。”

“双减”政策落地以来，会师中学出台“减负十条”帮助学生减轻作业负担。要求学生每天书面作业总量平均完成时间不超过90分钟，节假日学生每天作业总量完成时间不超过2小时……

“通过音乐的熏陶和教育，孩子们成长得更快乐，在学习上也给孩子们提供了更多帮助。实践证明，兴趣课程和文化课教育是相辅相成的。”会宁县教育局负责人王池柳说。（马希平）

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