徐扬生

原标题：创造开放环境 自主培养高层次国际化人才

人才作为第一资源，始终是国家发展、民族振兴的重要基础与保障。从科技发展的角度来看，创新是科技发展的原动力，培养具有自主创新能力的高层次国际化人才，是保持科技创新优势的关键所在。

例如，麻省理工学院的所在地波士顿，拥有大量以研究型大学为中心建立的创新社区，其中最具代表性、创新最为密集的当属由麻省理工推动发展起来的肯德尔广场，如今已经成为大量生物医药企业的研发空间。一项研究统计发现，21家波士顿地区的医药公司中，只有三家的创始人与该地区学校没有任何关系。由此可见人才培养与自主创新能力的密切联系。

近年来，在全球科技发展的激烈竞争中，频繁发生核心技术的“卡脖子”难题，这提醒着我们这些教育者，如果始终处在追赶的位置，即便解决了眼前的“卡脖子”难题，未来依然难以为继。以人工智能领域为例，中国存在着巨大的人工智能人才缺口，不得不大量引进海外留学生和人工智能人才，美国、英国、澳大利亚、新加坡和日本是中国海外人工智能人才的主要来源，来自这5个国家的人工智能人才占到了中国海外人工智能人才总量的83.80%。

因此，必须改变在科技发展及各领域发展中“追随者”的角色，真正成为引领趋势、占据核心优势的“领跑者”。唯有从人才培养入手，为国家自主培养国际领先的高水平人才，才能从根本上把握住发展的先机。

从世界发展的经验来看，无论是东京湾、纽约湾还是硅谷，这三大世界湾区成功的经验都在于吸引并汇聚了大量的国际化人才——国际化人才的比例高达40%以上，显著地提升了区域乃至国家的整体发展水平。国际化人才的比重，对于重塑全球人才竞争格局至关重要。

例如美国不仅是国际人才的最大输入国，也是国际人才竞争的最大赢家，因此美国一直鼓励从世界各国吸纳各领域人才。据统计，就职于硅谷的科研人员和工程师中大约有1/3是国际移民；从1901到2010年一百多年来，每4个获得诺贝尔奖的美国科学家中就有一位是外国移民。

人才国际化水平还与地区经济发展水平呈正相关的联系。根据《全球人才竞争力指数2019》报告，2019年全球人才竞争力排在前20名的国家和地区全都属于发达经济体，瑞士、新加坡、美国、挪威、丹麦、芬兰、瑞典、荷兰、英国、卢森堡位居全球人才竞争力前10名。

对高等院校来说，应当坚持大力引进国际化人才与自主培养国际化人才双项并举，其中要着重加强自主培养高层次国际化人才的能力，有了这一源头活水，才能够更好地汇聚和留住人才，持续性发挥人才优势，有效打造国际化的城市群，带动整个区域和国家的发展。

在自主培养高层次国际化人才方面，我们应该从以下三个方面进行努力探索：

首先，创造开放的环境，培养自己的国际化人才。开放的环境，能够最大限度地激发人才的创造力与能动性，有利于吸收与融合一切有利于国家发展的先进技术、制度与经验。如今的发展已经进入一个新的阶段，面临着新的形势与挑战，高校更加需要以开放的环境，吸引和借鉴先进的经验，培养自己的国际化人才，持续发挥影响力。

其次，坚持引进国际化人才与自主培养国际化人才两条腿走路。自主培养国际化人才，首先要创造适宜国际化人才成长与发展的环境，在城市国际化水平相对较低的初级阶段，大力引进国际化人才可以有效地提高城市的国际化水平，引进成熟、先进的国际化人才培养经验与体系，有利于我国更好地探索与开展自主培养国际化人才的路径与方法。

高校可以探索借鉴国际一流大学的建制，采用与国际接轨的教材，从全球范围内全职引进一批具有在世界一流大学学习、执教或研究经历的专家、学者，建立国际化的师资和科研体系。这些专家、学者不仅能带来前沿的知识与技术，也能带来成熟的科研团队、管理经验与学术体系，在金融、大数据、人工智能、生物科学等领域打造一批具有影响力的科研平台。国际交流在海外的高校当中非常普遍，通过鼓励学生参与海外学习交流，让他们接触一流的学术氛围，体验不同的社会文化，开阔眼界。

据统计，2016年英国、新西兰、瑞士、澳大利亚、奥地利、卢森堡、比利时、加拿大、捷克、丹麦、荷兰等国家高等教育阶段的留学生比重皆超过10%，卢森堡最高，达到47.00%，新西兰为19.84%，英国为18.10%。

与此同时，我们也要欢迎“走进来”，招收来自世界各地的国际生，并且在制度上统一管理，让不同文化、不同背景、不同年级、不同专业的学生互相交流，共同生活。让世界了解中国的文化与发展，促进不同文化之间的交流与融合。

再次，重视传统文化与国情教育。高校应当重视学生的“全人培养”，不仅仅是培养学生成为专业领域的精英，更要重视学生对中华传统、中国国情与世界发展的认知与学习，培养具有家国情怀和社会责任感的高层次人才。基于此，注重在通识课中“学贯中西，会通古今，融合文理”，引导学生阅读东西方经典人文与科学著作，结合丰富的学科讲座与社会实践，使学生在专业学习之外，对中华传统、世界文明、中国国情与世界发展能够有更加全面和深刻的认识，具有独立思辨能力与社会责任感。

最后，高校还应当重视学生综合素质的培养，培养学生对自然、生活和美的创造性认知。随着信息化和人工智能技术的发展，未来人才的竞争力将更加体现在学生的人文情操、美学素养、创造力与社交能力等方面，只有富于人文素养、具备国际视野，对本民族与人类的优秀文化具有深刻了解与热爱的优秀人才，才能够肩负起为人类社会寻求更好的发展方式，建设人类命运共同体的伟大责任。

（作者：徐扬生，系中国工程院院士、香港中文大学〔深圳〕校长）

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