■ 受访专家：北京师范大学教育学部职业与成人教育研究所教授 赵志群

河北建材职业技术学院教师指导学生进行工业机器人操作与运维1+X职业等级证书的实操训练。

曹建雄摄（人民视觉）

美国彭博社刊文称，世界上最重要的两个经济体都在应对不断扩大的人才缺口。彭博社专栏作家亚当·明特表示，技术工人短缺是中国科技行业非常担心的一个问题。但近几年，人们首先看到的一种变化是，中国开始真正重视儿童保育并降低教育费用。第二种变化发生在职业教育领域，宣传部门开始真正提升职业导向工作的地位，越来越多的资金被投入职业教育。

职业教育是与经济结合得最为紧密的一种教育类型。职业教育包括职业学校教育和职业培训。职业学校教育即学历性教育，分为初等、中等和高等职业学校教育；职业培训是非学历性教育，包括职前培训、学徒培训、在职培训、再就业培训等。虽然职业教育与普通教育分属不同的教育类型，但它们具有同等重要地位。与普通教育相比较，职业教育更侧重实践技能和实际工作能力的培养。

职业教育培养生产和服务一线的技术技能人才，对于国家的健康发展极为重要。世界经济的竞争，很大程度上是科学技术和制造业的竞争，这种竞争不仅需要一流的管理人才和研究人才，也需要一流的能工巧匠。推进中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、制造大国向制造强国转变，必须建设一支高素质的产业工人队伍，培养更多的“大国工匠”。

目前，中国职业教育还无法完全满足经济社会发展的需求，劳动力市场存在技能人才短缺，特别是产业工人队伍老化、素质偏低等问题，需要从质和量两个方面大力发展职业教育。

近年来，国家制定了很多政策大力发展职业教育，这体现在宏观、中观和微观层面。在宏观层面努力探索建立、健全职业学校教育与职业培训并举并与其他教育相互沟通、协调发展的职业教育体系，以《中华人民共和国职业教育法》修订为契机，完善法律保障；在中观层面，通过加大资金投入和“双高院校”建设等项目，促进职业院校建立和发展产教融合、校企合作的人才培养模式；在微观层面，通过教师培训和教学团队建设等措施，培养兼具理论知识、实践技能和教学能力的“双师型教师”，促进课程和教学改革。此外，随着信息技术的普及应用，国家还投入大量资金建立了19个专业大类教学资源库，包括网络课程、教学（资源）平台（系统）和教学课件等。

近20年来，中国职业教育发展取得了显著成效，教育规模迅速扩大，高职院校在校生人数已占据整个大学生人数的“半壁江山”。本科学历职业教育的建立，更是为学生提供了提高学历层次的途径，这也提高了职业教育的吸引力。

目前，职业教育发展还面临一些挑战，如社会认识存在偏差、技术技能人才发展渠道狭窄、职业教育社会地位不高、企业参与办学积极性欠缺等。

未来，要解决这些难题，中国职业教育需要着力做好以下几方面工作：一是增加资金投入，对职业教育所需的基础设施建设、教学改革和师资力量等给予大力支持；二是加大宣传力度，提升职业教育的社会认可度，引导更多优秀人才接受职业教育，以实现职业教育的良性循环；三是加强产教融合、校企合作，吸引行业企业积极全面参与职业教育的育人过程；四是加强教育部门、人社部门等相关管理部门的沟通和协调，使教育体系和就业体系实现更好的衔接和融通，为职业教育发展提供更好的法律和政策保障。职业教育工作者也应抓住发展机遇期，下大力气解决那些长期制约职业教育发展的体制机制难题，实现职业教育更高质量发展。

（徐子雯采访整理）

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