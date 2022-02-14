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新一轮“双一流”建设高校和建设学科名单发布 新增7所高校

2022年02月14日11:24 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京2月14日电 （记者孙竞、李依环）记者今天上午从教育部新闻通气会上获悉，“双一流”建设高校及建设学科名单今天更新公布，新一轮建设正式启动。

在最新公布的名单中，新增山西大学、南京医科大学、湘潭大学、华南农业大学、广州医科大学、南方科技大学、上海科技大学等7所高校。

根据首轮监测数据和成效评价，教育部、财政部、国家发展改革委以需求为导向、以学科为基础、以比选为手段，确定了新一轮建设高校及学科范围。公布的名单共有建设高校147所。建设学科中数学、物理、化学、生物学等基础学科布局59个、工程类学科180个、哲学社会科学学科92个。北京大学、清华大学自主建设的学科自行公布。

教育部学位管理与研究生教育司司长洪大用介绍，首轮“双一流”建设2016年启动至2020年结束。经过努力，到2020年底，建设和引进了一批一流师资队伍，培养了一批拔尖创新型人才，高水平科学研究能力得到有效提升，一批重大科学创新、关键技术突破转变为先进生产力，若干所高校逐步跻身世界一流大学行列，材料科学与工程等一批学科逐步进入世界一流行列，量子科学等一些关键领域取得重要进展，高质量的一流大学和一流学科建设体系正在形成，为建设高等教育强国奠定了坚实基础。

值得关注的是，教育部同时公布了给予公开警示（含撤销）的首轮建设学科名单，15所高校的16个学科被给予公开警示。

洪大用表示，为增强建设动力，完善约束机制，对首轮建设成效并未完全达到预期、相比同类学科在整体发展水平、可持续发展能力和成长提升程度方面相对偏后的部分学科给予警示，相关学科应加强整改，2023年接受再评价，届时未通过的，将调出建设范围。

附件

1. 第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单

2. 给予公开警示（含撤销）的首轮建设学科名单

(责编：李依环、秦华)

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