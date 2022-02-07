原标题：北京小学生：“非遗”体验新年俗

【新春走基层】

过年了，北京市西城区黄城根小学五年级学生汪嘉琦的书桌上，挺立着一只威风凛凛的小老虎。通体金黄、额头上大大的王字、胸前的福字，这只上下透着年味的小老虎，令汪嘉琦爱赏不已。

每到寒假，汪嘉琦除了盼着过年，还盼着一个叫林泓魁的叔叔送来的“年货”。这“年货”既不能吃喝，也很少有能穿戴的，却最得小朋友的欢心。

80后林泓魁是北京彩塑京剧脸谱制作技艺第五代传承人，也是北京市西城区民间艺术家协会主席。这些年，林泓魁和他的非遗手艺人伙伴与西城区什刹海街道合作，将非遗文化送进社区。通过线上线下等方式，他们让传统文化走进中小学生的课余生活。

如今，“西城区什刹海街道新时代文明实践所文化进万家‘我的童年’非遗文化体验系列活动”已历九度寒暑。林泓魁介绍，这些年，他们与孩子们分享的非遗手艺有糖画、面塑、脸谱、扎染、草编、皮影、扇面、彩蛋、风筝、毛猴等。

这两年，因为疫情，线下互动较难实现。于是，林泓魁提前把手工材料送过来，然后请非遗手艺人在线上进行手艺和非遗文化分享。

还有不少小朋友像汪嘉琦一样，过了一个充满非遗味的年。因恰与北京冬奥相连，让这个春节更多了些“奥运元素”。

北京市东城区史家胡同小学的几位同学，在西城区民间艺术家协会理事、北京面塑代表性传承人冯慧芸的带领下，用面塑做了北京冬奥会和冬残奥会吉祥物“冰墩墩”“雪容融”，让小朋友们爱不释手。

在北京第一师范学校附属小学，一幅布艺堆绣“一起向未来”十分亮眼。这是同学们在西城区民间艺术家协会会员王秀勉老师带领下共同完成的作品：中间是可爱的“冰墩墩”“雪容融”，上面用浆好的深蓝色布剪出北京冬奥会和冬残奥会主题口号“一起向未来”，周围有12个冰雪比赛项目，由12名同学分别制作完成。

当传统的布艺堆绣与动感十足的冬奥会在中国农历新年相遇，花花绿绿的布在同学们手中瞬间绽放出别样风采，为壬寅虎年春节标记了别具一格的年味。

（本报记者 郭超）

(责编：郝孟佳、熊旭)