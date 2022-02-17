原标题：“双减”背景之下 课堂教学要注重“五减五加”

日前，北京市首师大附小校长宋继东在市教委举办的“双特谈双减”专栏中提到，“双减”工作的落实与深化，是以减轻学生过重的课业负担为切入点，进而重构一个高质量的教育体系。为此，宋继东提出“五减五加”的课堂教学理念。

首先，要减除低效的备课，增加大概念统摄下的单元教学设计。备课的质量将决定着课堂教学的质量。为了切实提高备课活动的专业性，促进教师备课质量的提升，学校明确提出，减少低效的事务性备课，落实大概念引领下的单元教学设计。各学科备课组必须结合学科特点和学生的实际情况，通过提炼大概念、梳理单元知识结构图，构建单元教学结构图，以及教学评一致的教学设计，让学科核心素养在课堂教学中落地，实现变事务性备课活动为专业性备课活动。

其次，要减少单一的讲授，加入培养学生综合能力的教学方式。学生的学习过程是一个从知识呈现（感知）到知识获取（学得或习得），从知识获取到知识构建，从知识构建到知识内化，从知识内化到知识提取并应用的过程。知识以什么方式呈现给学生，将直接影响着学生的学习兴趣，进而决定着学生学习能力的提升。研究与知识相匹配的知识呈现方式，是提高教学质量的重要路径。在这里特别要强调的是，教师要重视对教材的研究，并引导学生重视对教材的学习。

第三，是要减去不必要的练习，加强分层分类的作业。教学是理性的，掌握不同的知识到底需要多少与之相匹配的练习，是有规律可循的。以往我们经常是通过题海战术以量取胜，而且对于这个量的科学把握不准，这可能是造成学生过重作业负担的重要原因。我们必须通过对分层分类作业的研究促使学生进行深度学习以质取胜，才能减轻学生的负担，提高学习效益。所以，我们提出各学科必须实现对作业量、作业难度的分层，并着力研究不同类型作业对学生能力培养优势的研究，对学有余力的学生，采取适当布置弹性作业激发其兴趣发扬特长。例如生物学科教师基于学科核心素养的落实，着眼于学生科学思维和科学能力的提升，精心设计了让学生在情景中主动探究、主动建构、主动理解、主动迁移知识的系列项目式实性作业——“设计芽苗菜种植器”“保护生物多样的海报”“显微镜下的微视界”……大大激发了学生的求知欲和探究欲望。

此外，要减掉单一育人理念的课堂，加以“五育”并举，全面育人的教育理念。学校注重学科融合、“五育”并举，催生课堂新变化，深化一直倡导的“真–美课堂”，特别强调课堂中多育共存的美，从课堂教学走向课堂教育，课堂育德、课堂启智、课堂立美、课堂健体、课堂创劳。因此，我们必须淘汰局限于知识点的课堂教学，引导全体教师在学习显性知识的同时，聚合学科的育人效力对受教育者在观念确立和价值观形成等隐性影响方面产生有益而久远的影响；通过发挥不同学科的特色和优势，在促进学生知识增长、能力提升的同时健全其人格，为其提供丰富生命内涵、体验幸福人生的思维和视野。

最后，要减缩没有深度的交流，加大教师自我反思。教师业务水平的提升离不开校外专家的高位引领，离不开教研组的文化建设，但是外因通过内因而起作用，学校必须强化专家引领后教师个体的自我实践、自我反思和自我成长。例如初中语文学科教师，在首都师范大学的教授团队和海淀进修学校的专家团队的引领下，强化学科深度教研，促进教师实践性专业反思，已然锻造出来一支业务精干的教师团队。实践证明，没有教师实践性的专业自我反思，就不会有教师专业水平的快速提升；没有教师专业水平的快速提升，就不会有显著的教学效益的提高。(记者 武文娟)

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