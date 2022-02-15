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教育部：继续把落实“双减”作为学校工作的重中之重

2022年02月15日10:44 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京2月15日电 （记者孙竞、李依环）今天上午，教育部召开新闻发布会，介绍2022年基础教育重点工作任务。教育部基础教育司司长吕玉刚表示，2022年，要进一步强化学校教育主阵地作用，继续把落实“双减”作为学校工作的重中之重。

吕玉刚介绍，经过各地各校共同努力，2021年秋季学期学校落实“双减”工作成效明显。作业总量时长有效控制，在规定时间内完成书面作业的学生由“双减”前的46%提高到90%以上。课后服务实现全覆盖，自愿参加课后服务的学生比例由去年春季学期末的49.1%提高到秋季学期末的92.2%。根据国家统计局调查，73%的家长表示孩子完成书面作业时间比“双减”前明显减少，85.4%的家长对课后服务表示满意。

吕玉刚强调，2022年，要持续巩固提高学校“双减”工作水平。一是提高作业设计水平。在“压总量、控时间”的基础上，注重“调结构、提质量”。推动各地各校通过加强作业设计研究、完善作业设计指南、开展优质作业展示交流、举办作业设计大赛等，提升教师作业设计能力水平，提高作业针对性有效性。

二是提高课后服务水平。在“全覆盖、广参与”的基础上，注重“上水平、强保障”。推动各地各校挖掘校内潜力，统筹利用科普、文化、体育等方面社会资源，进一步增强课后服务吸引力有效性。督促尚未落实课后服务经费的地方逐县逐校落实到位，切实保护好教师参与课后服务工作积极性。

三是提高课堂教学水平。推动各省制订分学科教学基本要求，强化教师备课和校本教研，深化教育教学改革创新。深入推广应用国家级优秀教学成果，认真遴选“基础教育精品课”，引导广大教师积极投身课堂教学。

四是提高均衡发展水平。巩固义务教育基本均衡成果，大力推进优质均衡发展。出台构建优质均衡基本公共教育服务体系意见，召开义务教育优质均衡发展经验交流会，推进县域义务教育优质均衡发展先行创建工作；研究制订集团化办学指导意见，着力扩大优质教育资源。

(责编：李依环、秦华)

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