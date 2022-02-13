原标题：岗前系统培训 身兼数“职”迅速上手

徐雅纯在北京冬奥会主媒体中心与吉祥物合影

今年1月4日，中国科学院大学科学技术史专业博士生徐雅纯便开始了在北京冬奥会主媒体中心的志愿服务工作，是最早上岗的冬奥会赛会志愿者之一。徐雅纯的工作岗位属于财务领域，她是转播收费卡工作人员，主要负责各国电视转播商工作间的设备和办公用品的租用、维护以及咨询服务。经过一段时间的磨合，她在这里的工作已逐渐步入正轨。

“国外转播商入驻主媒体中心期间，会收到一套收费卡目录，他们可以根据自己的实际需要订购或租用设备和办公用品，大到桌椅板凳，小到打印机、上网宽带账号等，我们都会一一登记并帮他们配齐。此外，设备的维护以及赛后的退租手续等也都在我们的服务范围之内。”徐雅纯说，这项工作确实比较繁琐，需要特别细心，“每天跟来自不同国家和地区的媒体打交道是很有挑战性也很有意思的事情，有的媒体提出的诉求非常精细具体，有时为了一个小问题都会发来一封长邮件，并在其中的重要部分做标注，为他们服务你只能更细致，更耐心。而有的媒体风格就大不一样，他们发来的需求邮件言简意赅，直奔主题，我们直接去准备就可以了。对于志愿者来说，做这项工作也是一个很好的了解世界的机会。”

能够在岗位上迅速“上手”，徐雅纯表示这跟她上岗前接受的志愿者综合素质培训有着密不可分的关系。“比如冬奥知识的培训中就有冰雪运动项目、冬奥场馆以及北京、延庆、张家口三个赛区人文、地理、历史、自然风光的介绍，非常详实而且有趣，这为我们与冬奥媒体人交流提供了知识储备。再比如日常急救知识的培训中有专门针对三、四级冻伤紧急处理方法的介绍，这是我们之前从未接触过的，但俗话说‘艺不压身’，我们学会之后就可以有备无患。当然，礼仪、英语口语培训的实用性就更强了。由于中国科学院大学的大部分志愿者都要在闭环中工作、生活三个月的时间，学校之前还特意为我们安排了心理学讲座，教授各种心理疏导的方法，帮助大家顺利完成冬奥志愿服务任务。”徐雅纯说。

除了为转播商提供设备物资方面的服务外，徐雅纯和伙伴们还要为媒体记者提供路线指引服务。她所在的工作团队有个对外接待的值班台，经常有媒体记者过来询问某个媒体工作间的具体位置，或者卫生间、医务室的位置，提供指引服务也成了他们的工作内容之一。为此，他们记下场馆布局和各种设施的位置，“对每个角落都了解才能做到有问必答。”徐雅纯说，“即使有些问题我们无法解答，也至少可以告诉对方去哪里询问。我们特意打印了场馆地图，随时提供给需要帮助的人。”

作为中国科学院大学冬奥会赛会志愿者的一名班长，徐雅纯每天除了完成本岗位的工作之外，还要做工作简报，汇集、上传大家的工作照片及文字信息等，有时还会协助带队老师发放志愿者保障物资。尽管每天忙忙碌碌，但她感觉很充实，在冬奥志愿服务中做的每一件事，她都觉得特别有意义。

文/本报记者 李宁

(责编：郝孟佳、刘圆圆)