原标题：2022考研放榜！多地明确考生可申请成绩复核

中新网北京2月21日电 今日，多地开通2022年度考研初试成绩查询通道，各地明确对成绩有疑问的考生可申请复核，通过初试的考生可着手准备复试。

资料图：南昌大学图书馆自习室内，考生正在紧张复习。 刘力鑫 摄

考研初试成绩陆续放榜

据各地发布的通告，江苏、山西、湖南、山东、黑龙江等地考生均可于21日查询2022年度考研初试成绩，湖北考生可于22日查询考试成绩，江西、浙江等地初试成绩查询时间为2月下旬，另有部分省份尚未公布成绩查询时间。

2022年度考研初试于2021年12月25日至26日举行，共有457万人报考。考生可通过研招网及各招生单位公布的查询方式查询成绩。

按照各地规定，考生如对考试成绩有疑问，可申请成绩复核。

例如，上海教育考试院通知，全国统考科目初试成绩复核申请将于2月22日9:00至2月23日16:00进行。考生可登录上海市教育考试院“上海招考热线”网站 “成绩查询”栏目，进行网上申请。

广东教育考试院则表示，考生如对成绩有异议，可在规定时间内向招生单位提出复核申请。复核范围只限于答题有无漏评、成绩累计或登记错误，不涉及评分标准宽严问题。

资料图：考研学生在食堂内复习。 泱波 摄

复试工作4月底前完成

据教育部发布的《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》，复试时间、地点、内容、方式、成绩使用办法、组织管理等由招生单位按教育部有关规定自主确定。复试办法和程序由招生单位公布。

招生单位原则上应采用命制多套试题、安排考生随机抽取试题等方式加强复试过程管理。全部复试工作一般应在录取当年4月底前完成。

其中，对初试公共科目成绩略低于全国初试成绩基本要求，但专业科目成绩特别优异或在科研创新方面具有突出表现的考生，可允许其破格参加第一志愿报考单位第一志愿专业复试(简称破格复试)。

复试应采取差额形式，招生单位自主确定复试差额比例并提前公布，差额比例一般不低于120%。

资料图：考研学生在食堂内复习。 泱波 摄

考研人数逐年攀升

近年来，考研报名人数逐年攀升，“考研热”持续升温。2022年全国硕士研究生报名人数457万，比2021年增长80万，增幅为21%。

麦可思研究院发布的《2021年中国本科生就业报告》指出，全国本科毕业生国内读研比例由2016届的13.4%逐年增至2020届的16.4%，上升了3个百分点。

河北师范大学地理科学学院副院长边宇璇日前对媒体表示，自己教了10年职业生涯规划课，“大概5年前，班里约50%的人表示要考研。而现在，考研意愿在大一新生中比例高达80%。即使到了大四，也有超70%的学生在备考。”

“随着我国高等教育普及化发展，越来越多的本科高校发展为升学导向，其本科教学则更加趋于通识教育，毕业生将会更大比例地选择继续升学深造。”新文道教研院院长万磊此前分析。

据中国教育在线发布的《2022全国研究生招生调查报告》，近六成的研究生考生想增强就业竞争力而选择考研，近五成考生是为了完善自身知识结构和加强文化素养。留恋校园生活以及想在学术上深造的考生占比分别超过30%。(任靖)

(责编：温璐、郝孟佳)