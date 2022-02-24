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教育部公布2021年度高校新增和撤销本科专业名单 31种新专业纳入目录

2022年02月24日17:54 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京2月24日电 （记者李依环、孙竞）近日，教育部印发《关于公布2021年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》，新增1961个专业点、撤销804个专业点。碳储科学与工程、空天智能电推进技术、生物育种科学、资源环境大数据工程、湿地保护与恢复、智慧林业、劳动教育、科学史等31种新专业正式纳入本科专业目录。

教育部高等教育司负责人介绍，此次专业增、撤工作共涉及2765个专业布点，占目前本科专业布点总数的4.6%。支持高校服务国家战略和民生急需，设置了储能科学与工程、集成电路设计与集成系统、密码科学与技术、种子科学与工程、非物质文化遗产保护、养老服务管理、预防医学、护理学、健康服务与管理、应急技术与管理等一批专业布点。

记者了解到，2012年以来，教育部聚焦全面提高人才培养能力这个核心点，主动适应经济社会发展需求变化，支持全国高校增设1.7万个本科专业点，占专业布点总数的28%，撤销和停招了近1万个专业点。

该负责人表示，此次撤销的804个专业布点，主要是一些不能适应社会变化需求和就业率过低的专业。此外，为防止部分专业设置“过热”，对艺术类等专业加大调控力度，明确要求高校申请增设艺术类专业，应符合办学定位，并已列入正式发布的学校事业发展规划，同时，将新增列入目录的部分艺术类专业纳入国家控制布点专业进行管理。

据悉，本次备案、审批和调整的专业点，将列入相关高校2022年本科招生计划。

图片来源：教育部网站

附件：

2021年度普通高等学校本科专业备案和审批结果

列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单

 

(责编：李依环、秦华)

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