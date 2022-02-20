任孟山

原标题：新一轮“双一流”建设名单的两大看点

教育部、财政部、国家发展改革委日前下发通知，公布第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单。这意味着社会高度关注的第二轮“双一流”建设单位靴子落地，新一轮“双一流”建设正式启动。

“双一流”建设缘起于国务院2015年10月印发的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》，该方案将“211工程”“985工程”等重点建设项目统一纳入“双一流”建设，以5年为一个周期，从2016年开始实施。

2017年1月，教育部、财政部、国家发展改革委印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法》，当年9月公布了“双一流”名单，140所高校、465个一级学科入选。

此次公布的新一轮“双一流”建设名单内共有建设高校147所，除北京大学和清华大学为自主确定建设学科并自行公布外，其余145所高校的433个建设学科已正式公布。

与首轮“双一流”建设名单相比，新一轮“双一流”建设有不少看点，其中有两点颇受关注。首先，非常明显的不同在于，不区分一流大学建设高校和一流学科建设高校，淡化建设单位的身份色彩，不再有“一流大学建设高校”的A类与B类之分。按照教育部有关负责人的说法，建设中国特色世界一流大学，是所有中国高校的自觉追求和行动目标，所有中国高校都应有世界一流的视野和格局。“双一流”重点在“建设”，要以学科为基础，而不是人为划定身份、层次和派发“帽子”，更不是在中国高校中划分“三六九等”。

除此之外，淡化身份色彩还体现在公开警示上，这次专门公布了《给予公开警示（含撤销）的首轮建设学科名单》，共有15所高校的16个建设学科被给予公开警示。被警示学科和调整后的学科，2023年接受再评价，届时未通过的将调出建设范围。换言之，“双一流”并不是终身制，不能一劳永逸，而是要优胜劣汰、不进则退，需要持续奋斗、久久为功。同时，这也体现出了竞争机制在其中的作用。

淡化“双一流”的身份色彩，其重要性不只是引导高校将以学科建设为基础作为方向，在笔者看来，更重要的是引导整个社会扭转对高校的身份锚定之旧观念。在985、211的高校身份渐被弱化之际，“双一流”逐渐成为社会认知高校身份的标签，招聘单位开始把“双一流高校”毕业作为门槛，甚至有些地方将“双一流”作为影响毕业生落户的要素。不仅如此，在高校圈子内部亦不例外，招聘教学科研人员、招收研究生都把“双一流”要素考虑在内，“英雄不问出处”变为“英雄要看出身”。

这样的观念确实需要扭转。从学科建设来讲，有的高校可能整体不如另一所高校规模大、名声响、标签多，但在某些学科上有特色、能育人、有产出、有贡献，简单地以身份取才，实在是有失偏颇。况且，那些考进有所谓“身份”的高校的学生，并非每个人在毕业的时候都还能保持优秀，以“帽”取人对毕业生不公平。所以，现在对“双一流”的身份矫正，不只是完善“双一流”建设需要，而是要引导高校在各具特色的优势领域和方向上创建一流，并推动社会改变不合时宜也不公正的旧观念。

今年1月，教育部、财政部、国家发展改革委发布《关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见》，其中要求探索自主特色发展新模式，选择若干高水平大学，全面赋予自主设置建设学科、评价周期等权限，鼓励探索办学新模式。这次三部委发布“双一流”建设名单时，明确北京大学、清华大学对自主建设的学科自行公布。这是落实三部委上述《意见》的具体举措，也是这次“双一流”建设名单的另一大看点。

某种意义上讲，北大、清华这次跳出了“五行三界”，有了较为充分的自主权，不再拘泥于一级学科，建设数量在现有基础上自主确定优化。当然，权力意味着责任，两所学校建设“双一流”承载着国家期待与公众热望，需要有更多努力、更多自觉、更多探索。

放眼世界，我国“双一流”建设高校与世界一流大学相比，仍需要大量艰苦工作才能弥补差距。人才是国家发展和国家竞争力的根本，成果及其转化是知识外化的社会体现，其基础逻辑是知识生产。一流大学与一流学科建设的成效，最终要体现为培养出一流的人才和产出一流的研究成果，着眼于以学科建设为基础的“双一流”建设，意味着我们要将知识生产及其转化作为追求目标。

“国家的竞争力不是始于工厂或工程实验室，而是始于教室。”这句话之所以被广泛传播，源于它道出了触及本质的内容。在当下的国际竞争环境中，我国“双一流”建设承担着更多、更大的责任，也值得寄予更多、更大的希望。

（作者系中国传媒大学教授、博导）

(责编：李依环、马昌)