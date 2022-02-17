人民网北京2月17日电 （记者孙竞、温璐）记者从今天上午召开的教育部新闻发布会上获悉，《中小学法治副校长聘任与管理办法》（以下简称《办法》）日前颁布，自2022年5月1日起实施。

教育部政策法规司司长邓传淮介绍，法治副校长制度是一项具有中国特色的制度设计。2003年，中央社会治安综合治理委员会、教育部等六部门联合发布《关于规范兼职法制副校长职责和选聘管理工作的意见》，近20年来，兼职法治副校长制度在增强学校师生权益保护、推进青少年法治教育等方面发挥了重要的作用。《办法》进一步完善法治副校长制度，破解实践中的突出问题，完善中小学治理体系。

每年落实不少于4课时的法治教育任务

《办法》明确，法治副校长是指由人民法院、人民检察院、公安机关、司法行政部门推荐或者委派，经教育行政部门或者学校聘任，在学校兼任副校长职务，协助开展有关工作的人员。《办法》适用于普通中小学、中等职业学校、特殊教育学校、专门学校法治副校长的聘任与管理。

邓传淮介绍，新颁布的《办法》将法治副校长的职责拓展为六个方面，包括推动习近平法治思想学习宣传、开展法治教育，以及协助开展保护学生权益、预防未成年人犯罪、参与安全管理、实施或者指导实施教育惩戒、指导依法治理等职责。

根据《办法》，法治副校长履职期间，每年在任职学校承担或者组织落实不少于4课时的、以法治实践教育为主的法治教育任务，提高法治教育的针对性和实效性。面向教职工开展法治宣传，指导、帮助道德与法治等课程教师开展法治教育。

每所学校应当配备至少1名法治副校长

邓传淮表示，《办法》要求每所中小学校至少配备1名法治副校长，并优先为偏远地区、农村地区学校和城市薄弱学校配备法治副校长。

根据《办法》，师生人数多、有需求的学校，可以聘任2名以上5名以下法治副校长。根据工作需要，1人可以同时担任2所学校的法治副校长。

在聘任机制上，《办法》规定由教育部门会同有关主管部门制定聘任计划，建立法治副校长人员库，并组织学校选聘。

在遴选条件上，在职工作人员担任法治副校长需从事法治工作三年以上。法治副校长任职前，应当接受不少于8学时的培训。法治副校长由所聘学校颁发聘书。聘期一般为三年，期满后可以续聘。

不超过65岁的退休人员也纳入聘任范围

邓传淮指出，为扩大选择范围，《办法》将年龄不超过65周岁、符合条件的退休人员也纳入聘任范围，希望更多热心教育的法治工作者贡献力量。

邓传淮强调，为强化保障激励，《办法》明确规定，教育部门要会同有关部门制定实施法治副校长培训方案和规划，提高法治副校长履职能力和水平；派出机关要为法治副校长开展工作创造条件，将担任法治副校长工作纳入工作量，明确为考核内容；学校要提供必要的便利条件，建立工作机制，积极支持、配合法治副校长开展工作。

《办法》还明确，对工作成绩突出的法治副校长、开展中小学法治副校长工作有显著成绩的组织和个人，要按照规定予以表彰、奖励。

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