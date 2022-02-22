人民网北京2月22日电 （记者郝孟佳、李依环）据“桃城发布”消息，今天，衡水市桃城区联合调查组发布关于网民反映衡水桃城中学相关问题调查进展情况和初步处理意见的通报。通报认定衡水桃城中学2022年年检不合格，停止2022年初中阶段招生，压减2023年初中阶段招生规模。

通报称，调查发现，该校落实“双减”政策不到位，存在违规组织周测、月考和公开考试成绩排名问题；存在落实“一科一辅”规定不到位、多征订教辅用书问题，存在学生宿舍单独洗浴刷卡收费问题。

关于教师经常体罚辱骂学生问题，调查发现，该校有学生或家长反映个别教师在教学管理过程中对待学生有批评过于严厉、罚站、打手心等问题，存在惩戒失当行为。

经调查，并结合市场监管部门日常监督检查，未发现食品存在质量安全问题。但部分被调查人反映，该校食堂确实存在就餐时间短、排队时间长、保温不到位、菜品较少及价格一度偏高等问题。

在教师收礼问题方面，调查组随机抽查了该校初中部三个年级441名学生或家长，均表示没有给老师送过礼。但不排除学生或家长出于顾虑不愿提供线索的情况。

此外，针对网传的许某猥亵学生有关言论，公安机关对其在校期间教过的学生及学生家长、多名同事进行了调查走访，未发现许某存在猥亵行为。

衡水市桃城区联合调查组依据《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》《河北省义务教育学校考试管理规定》《河北省教育厅关于规范中小学日常教育教学管理的通知》等有关法规文件，结合调查情况，提出如下处理意见和整改要求。

（一）由桃城区教育局对衡水桃城中学董事会予以警告，责令其作出深刻检查，要求其针对存在的问题立行立改，新学期开学前全面整改到位。

（二）责令衡水桃城中学董事会依据董事会章程，对学校管理层作出严肃处理。

（三）认定衡水桃城中学2022年年检不合格，停止2022年初中阶段招生，压减2023年初中阶段招生规模。

（四）责成桃城区纪委监委对相关职能部门履职情况进行全面调查，对失职失责者依规依纪依法严肃追责问责。

（五）责令衡水桃城中学自2022年春季学期始，取消所有班级和学科的周测、月考，取消考试排名，严禁发布学生考试成绩。严格规范学生作息时间，切实保障学生双休日和法定节假日休息时间。

（六）责令衡水桃城中学全面加强师德师风建设，提高教师队伍素质水平，进一步加强对学生的关心关爱，坚决杜绝惩戒失当行为。

（七）责令衡水桃城中学切实加强学生心理健康教育，注重做好对学生的心理疏导和人文关怀。同时，设立举报电话、举报箱，广泛征求意见建议，自觉接受社会监督。

（八）责令衡水桃城中学按照《餐饮服务食品安全操作规范》要求，聚焦从业人员健康和进货查验制度管理、从业人员培训管理、餐饮环境卫生、加工制作过程、餐饮具清洗消毒等环节，切实优化供餐服务，确保食品质量安全。

（九）责成桃城区教育、市场监管、物价等相关部门，依法加大对衡水桃城中学的监管执法力度，跟踪、督促问题整改，整改不到位不收兵。

(责编：郝孟佳、秦华)