人民网北京2月14日电 “作为教育部直属高校，学校主动发挥跨京冀两地办学的独特作用，依托学科、人才和技术的优势，围绕科技创新、生态治理、智库打造、建设雄安新区等方面加快科技成果开发和产业化，融入大发展格局之中。”日前，华北电力大学副校长孙忠权在接受人民网专访时说。

谈到加强高校与区域经济发展联动的具体实践，孙忠权表示，华北电力大学全力全方位地促进“政用产学研”的融合。在人才培养方面，学校联合北京市昌平区未来科技城和电力央企等各大理事单位，共同聚力打造未来科技城产教融合的平台，主动参与怀柔国家实验室的搭建，服务北京科技创新中心的建设；成立“一带一路”能源学院，创建中蒙可再生能源创新中心，并发起成立全球能源互联网发展合作组织大学联盟、上合组织成员大学联盟，服务北京国际交往中心的建设。

在落实绿色北京战略方面，华北电力大学加快培育碳中和智慧能源北京高校高精尖创新中心，积极融入北京能源谷的建设；承担了永定河上游水质保障技术与工程示范项目，全力保障北京母亲河上游的水质安全，还参与了“科技冬奥”重点项目，给予北京冬奥赛区所利用的绿色电力等清洁能源技术保障。此外，回天治理研究院的成立为北京“回天治理”战略提供服务，向打造北京市大型社区治理的样板提供华北电力大学自己的方案。

“华北电力大学全面深化与河北省雄安新区的战略合作，并在可再生能源、智能电网、输变电设备等领域给予了中国电谷有力支持。”孙忠权介绍，华北电力大学结合保定“医、车、电、数”四个产业集群及重点发展方向，解决真问题、做出真贡献，重塑中国电谷和低碳保定新名片，促进保定经济社会的发展。（周静圆、实习生李琨）

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