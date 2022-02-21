人民网北京2月21日电 “我们一直以培养能够为‘三农’服务的拔尖创新人才作为使命，同时，我校非常强调思政课程和课程思政的建设。”日前，中国农业大学副校长林万龙在接受人民网专访时说。

林万龙表示，为了更好地适应农业农村现代化的需要，中国农业大学在培养知农爱农新型人才上，主要在以下三个方面发力：强化知农爱农的情怀教育、加强知农爱农的能力培养、强化学生学农为农的行动意识。

其中，加强知农爱农的能力培养主要有三大举措：一是调整专业结构和布局，升级改造传统的涉农专业，如开设兽医公共卫生、生物质能源、农机智能装备等一系列新专业，开展农学专业的三级认证和国际认证，以适应农业农村现代化的需要；二是加强课程体系建设，致力于打造“通专平衡，交叉融合”的课程体系，使学生既具有宽阔的基础理论知识，又有扎实的专业技能，能在不同学科专业的知识体系间做到融会贯通，提升创新能力；三是大力强化拔尖创新人才的培养，设立生物育种的强基班，实行本硕博的贯通培养，同时通过人才特区来强化为农服务的拔尖创新人才的培养。

中国农业大学将思想政治工作贯穿教育教学全过程，努力打造新时代“大思政”育人格局。林万龙介绍，在思政课程方面，中国农业大学强化了马克思主义学院的建设，设立了专门的人才引进委员会，大力实施思政课程“三三制”的改革；在课程思政方面，学校发挥思政功能的教改专项，把本科生的课程教学大纲转变成育人大纲；提出“课程即思政”的理念，即将思政元素融入到专业课的教学中；加强“大国三农系列”在线课程的建设，让同学们在课程学习当中能够厚植知农爱农的情怀。

谈到高校怎样去更好地对接服务区域发展，以及国家重大战略需求，林万龙提出了三点建议：强化高校之间的合作关系，集中力量，研究出更多具有原创性的科技成果；坚持“四个面向”，明确战略目标，聚焦社会经济发展急需的科技型人才培养领域；加强人才的自主培养之路，化解人才紧缺对国家科技发展和人才安全可能构成的风险。（周静圆、实习生李琨）

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