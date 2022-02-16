人民网北京2月16日电 “中医药人才培养有自己的特色。未来中医药在大健康产业方面，将发挥重要作用。”日前，北京中医药大学党委常委、副校长刘铜华在接受人民网专访时说。

刘铜华表示，高校要服务创新区域发展战略，首先是培养创新型的人才。作为对口支援西藏的牵头单位和组长单位，北京中医药大学利用自身优势，对西藏藏医药的特色进行了深入研究，将藏医学的研究方向创新为以学科链为主的九大方向，“1+1”培养模式和藏医药区域协同创新中心的建立将共同带动藏医药的应用与发展，为增强区域协同效能助力。

刘铜华介绍，北京中医药大学在中医人才培养上强调“强基础、多临床、早临床”。张仲景在《伤寒论》中记载了自己“勤求古训，博采众长”的学习经验，强调向古人学习，博采各家之长，并不断实践、不断提高。在本科教育中，学校注重拓展知识面，启蒙创新思维，积极引导学生思考问题；在研究生教育中，学校针对专业学位和学术学位的不同类型，强调培养具有工匠精神的专业型、学术型人才，使学生能够在实践中切实提高科研水平、临床疗效和服务质量。

北京中医药大学致力于促进中医药自立自强，推动中医药走向世界。刘铜华称，以北京中医药大学将进行的“解码中医计划”为例，该研究主要包括运用现代科学方法阐释中医药内涵、传承并创新中医药精华、通过多学科交叉实现技术突破三方面内容。科学训诂，守正创新，让大多数人能够理解并接受中医药，促进中医药文化的传播。同时，持续开展原创研究，丰富和发展中医药理论及方法，促进中医药现代化。

“中医药的发展不仅要重视在科技上自立，而且要重视在科技上自强。”刘铜华说道。（周静圆、实习生李琨）

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(责编：李依环、秦华)