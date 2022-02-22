原标题：春季新学期，让我们“一起向未来”

“二月四，春报晓，举国欢庆迎冬奥。同一城市办双奥，世界都是头一遭。我家大门常打开，好迎客，敞怀抱。五湖四海皆兄弟，泱泱大国好风貌……”2月21日是开学首日，清脆的快板声在北京市东城区西中街小学校园里响起，快板社团的同学们在老师的带领下，回顾北京冬奥会的精彩瞬间，感受奥运健儿们努力奋进、勇于拼搏的精神。

近日，不少城市的中小学生迎来了春季学期开学第一天。记者注意到，这个特殊的冬奥开学日，各校“各显神通”，有对冬奥的回顾，有对寒假的总结，或许是一堂“大思政课”，或许是一些“收心提示”……让学生们以新的方式回顾这个不平凡的寒假，以新的面貌迎接新阶段的学习，以和春天一样的阳光和属于青春的活力“一起向未来”。

开学关键词一：冬奥

对于北京市第二中学金帆舞蹈团成员张嘉頔来说，开学第一天她成为了“校园明星”。作为参加过2008年北京奥运会的中学生团体，北京市第二中学金帆舞蹈团14年后再次登上北京2022年冬奥会开幕式的舞台。开学典礼中，“校园明星”们翩然起舞，重现了在冬奥会开幕式前表演中那段浪漫唯美又充满力量的舞蹈。

刚刚落幕的北京冬奥会以各种形式走进了全国中小学的开学第一日课堂。北京市东城区和平里第四小学的学生们在开学第一课上，有的担任起“冬奥播报员”，带领大家重温盛会的重要时刻；有的成为设计师，展示了在冬奥会上运动员服装中国传统元素启发下创作的服装设计；有的则成为科技模型制作者，在老师的指导下，制作了冰场模型，现场讲述了自己在创作模型之中的冬奥情。

冬奥会参与者的亮相更为部分学校的开学第一课增添了独一无二的元素。在北京市昌平区，北京2022年冬奥会火炬手、昌平区书法家协会副主席聂玉峰身着奥运火炬手服装，带着奥运火炬现身昌盛园小学。“积极努力、坚持不懈、公平竞争、团队合作，这些不仅是运动员的基本素质，作为冬奥会的小东道主们，也要在平时的学习生活中，以实际行动践行这些冬奥精神……”在聆听演讲后，该校还开展了学生间的“火炬传递”活动，冬奥精神被传递到了每位同学心间。

“北京冬奥会是这个寒假最值得关注的时事热点，除了激动人心的赛事，冬奥会还给我们留下了什么？这是我校教师深入探究的问题。我们希望学生在关注奥运健儿时，能够感受到他们身上坚韧不拔、超越自我的精神，同时激励自己，为新学期蓄力。”北京十一学校丰台小学一位负责人表示。

开学关键词二：双减

“自我发展”也能得奖？在十一学校丰台小学，开学首日的校园里进行的一项特殊仪式引来大家的目光——“自我发展”奖表彰。

相关负责教师告诉记者，在“双减”之下，为了让孩子们在学业之外找到自己真正感兴趣的、热爱的事情，学校鼓励学生自主申报挑战项目，并利用3天时间完成。上学期，学校还招募学生自组织社团发起人，让学生自主规划、执行一学期的社团活动内容，带领同伴共同学习。“除此之外，还有很多学生团体和个人都在自主发展方面有突出表现，因此学校设立‘自我发展’奖，并在开学典礼上进行表彰，希望以此激励更多学生成为自己学习和生活的主人。”

“双减”是贯穿寒假和新学期的主题，而“开学第一课”则提供给学生除了学业之外的新视野和新可能。

“今天老师讲了榫卯，我平时注意到，许多江南古建筑都运用到这种工艺，通过观察模型，今天更加深了对这种工艺的了解。”上海虹口第六中心小学学生张祝豪这样分享他的听课感言。刚刚结束的寒假，上海不少学生利用假期走访周边的古镇。第六中心小学邀请了上海燊榕古建保护研究中心的丁艳丽博士作为讲师，带来了开学第一课——“走进江南建筑·虎年寻城记”，为全校师生讲解江南古镇的特征、构架及古建筑修复的知识。

艺术课与科技课“混搭”是一种什么样的体验？上海虹口区海南中学、华师大一附中、民办新华初级中学、华东师范大学第一附属初级中学联合开展了一堂特别的“开学第一课”。上海京剧院国家一级演员、中国戏剧梅花奖获得者傅希如将京剧艺术与“大思政”结合，为学生们讲解了新编京剧《杰出楷模周恩来》的剧情和精彩唱段。随后，同济大学物理学退休教授吴於人则为学生们上了一堂科技课，让大家“穿梭到太空”，感受科技的魅力。尽管“跨界”，“为国强而自强”是课程如一的主题。

线下课程多姿多彩，线上课程同样有模有样。花样滑冰运动的发展沿革、冬奥会川籍运动员赛场Vlog、“唱家乡的歌”学生创意音乐会、自贡灯会学生寻宝之旅、小小讲解员的寒假体验……2月17日晚，四川省教育厅为全省中小学生打造了一档专题电视节目，四川省教育融媒体中心的四位主持人化身寒假体验官到各地感受孩子们丰富的寒假生活，让师生们大饱眼福。

开学关键词三：习惯

一年级开展《神奇爷爷的神奇世界》阅读体验活动，在书香中开启新学期的大门；三年级进行“开心农场”活动，学生化身小小农场主，开启本学期的耕种，共同期待大丰收；四年级学生化身小舵手，完成开学挑战即可赢得“船票”，开启一学期的寻宝之旅……

记者了解到，为帮助学生做好从假期到开学的状态调整，十一学校丰台小学各年级开展有趣的收心活动：送出装有新学期祝福的开学红包、召开寒假生活分享会、师生共同舞蹈、制作冬奥会“顶流”“冰墩墩”……学生在轻松、愉快的氛围中迎接新学期。

从假期到正常学习节奏的过渡，是“开学第一课”的永恒主题。记者发现，更多的“开学第一课”活动着力于培养学生遵纪守法的意识和良好的行为习惯。

“打起竹板响连天，听我快板唱一篇，咱乡干警大重视，抓好禁毒为民生。”2月17日上午，福建涵江大洋乡闽中革命司令部不时传来轻快的快板声和孩子们一阵阵惊叹声。大洋派出所联合禁毒大队邀请大洋乡文化站原站长给大洋乡的孩子们表演快板《方言说禁毒》。民警们表示，通过引导师生参观禁毒宣传展板，分发禁毒倡议书、宣传手册等宣传资料，结合禁毒专题讲座、趣味有奖问答等，师生们在活动中学习禁毒知识，了解毒品危害。

陕西省吴起县公安局交警大队组织民警走进辖区各学校，为师生带来生动的交通安全教育“开学第一课”，活动中，民警用通俗易懂的语言，结合校园周边道路交通环境，紧贴学生日常出行实际，形象生动地向学生们讲解安全过马路、乘坐车辆等相关交通安全知识，引导学生们自觉遵守交通法规，抵制不文明交通行为，安全文明出行，成为文明交通的实践者、参与者。课后同学们纷纷表示，“在今后的出行中要做到‘文明出行、从我做起’”“我要当好‘小小交通安全宣传员’，向爸爸妈妈传递交通安全知识，遵守各项交通安全法规”。

（本报记者 周世祥 姚晓丹 靳晓燕 本报通讯员 吕晓）

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