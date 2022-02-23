原标题：发展高层次职业教育时不我待

【代表委员履职记】

这是一份提案，也是一份沉甸甸的调研报告。

2021年，全国政协委员、中国科学院院士郑永飞步履不停，足迹遍及安徽全省。作为地球化学领域的国际知名学者，每到一地，“科技”总是他绕不开的话题，不停问“研发投入有多少”“成果转化率怎么样”……

在调研中郑永飞发现，企业家苦恼于“高技能人才哪里招”、技工不明白“高技能人才怎么考”、学校闹不清“高技能人才如何教”，这些问题不断催发着郑永飞深入思索。

“我深切感受到，安徽正从一个农业大省阔步迈向科技强省，有喜人的成绩，也有共性的问题。这么多科研成果，谁来落地？我们的高技能人才，太少了！”郑永飞感慨。

根据人社部数据显示，“十三五”期间，我国新增高技能人才超过1000万人，技能人才数量、质量、增速进一步提高，但仅占技能人才总数的28%，与发达国家尚有较大差距。随着国家发展质量效率提高、产业结构日益升级，对高技能人才的需求将日益旺盛。

“机器人进了车间，普工少了，高技能人才的缺口却大了。”结合调研经历，郑永飞建议，大力发展高层次职业教育，推进职业教育提质培优。

郑永飞指出，首先是明确高层次职业教育发展路径，要支持符合条件的高职院校面向社会举办专门职业技术技能培训，开展专业特色突出、动手能力培养突出、就业优势明显、服务产业需求的职业教育；要支持有条件的高职专科学校、普通本科学校和应用型本科学校，围绕国家经济社会发展重点产业领域、高端产业和产业高端发展需求，开办高层次职业教育专业；要支持具有学士或硕士学位的毕业生到高职院校进行专门职业培训，通过与产教融合型企业联合培养高层次职业技术人才，打通普通高等教育对接高等职业教育的高端“立交桥”。

“政府、学校、企业等要形成合力，强化支撑保障，改进办学条件。”郑永飞建议，政府需要提供专项政策和经费支持，采取差异化投入、政策项目引导等方式，打造一批高水平、高技能、具有培养实力的高职院校和专业，重点支持职业学校优先培养产业链发展所需要的技术人才；建设更多专业化、实体化的实训实习基地，创新校企合作办学机制，鼓励校企联合建设产业学院、创新创业基地、校外实践实习基地；打造高水平“双师型”高职教师队伍，落实高职教师定期到企业实践制度，探索全职与柔性相结合的灵活引智方式，不断优化育人环境，切实提升办学质量。

郑永飞常年扑在科研与教学一线，他对高技能人才培养有着独到的见解。“课程要‘经世致用’，方法要‘因材施教’。”他说。

郑永飞认为，给高技能人才上课，不能照搬普通大专或本科的课程标准，要按照生产实际和岗位技术需求，建立健全职业教育课程标准并建立定期更新机制；在课程开发主体上，高职院校应积极与企业合作开发课程内容，将有代表性的技术、工艺和规范以及典型生产案例及时纳入教学实践内容，校企合作共同构建课程评价指标；在课程资源开发和利用上，要化虚为实，不断推进优质教学资源共享利用，扩大受益面。

当前，关于高层次职业教育的更多渠道正在打开，更多方式得以创新，更多探索慢慢结果。“职业教育前途广阔、大有可为。未来，我们必将看到更多让专利转化为生产力的‘中国师傅’不断涌现！”郑永飞满怀信心地说。

（本报记者 丁一鸣）

(责编：郝孟佳、温璐)