原标题：重庆再招聘任制公务员4名 最高年薪20万

人民网北京11月24日电 据重庆市人力资源和社会保障网消息，近日，重庆面向全国公开招聘聘任制公务员4名，其中市审计局3名，忠县交委1名，年薪从8万到20万不等。

据悉，重庆本次招聘的职位具体是：重庆市审计局电气工程审计高级主管1名；重庆市审计局安装工程审计高级主管1名；重庆市审计局计算机审计高级主管1名；重庆市忠县交通委员会交通建设管理高级主管1名。

此次聘任制公务员采取公开招聘的方式。报名时间11月23日9：00—12月4日18：00。要求应聘者具备7则条件：具有中华人民共和国国籍；年龄在18周岁以上45周岁以下；遵守中华人民共和国宪法、法律、法规；具有良好的品行和职业素养；具有正常履行职责的身体条件；具备拟聘任职位所要求的学历、专业、职（执）业资格或技能、工作经历等资格条件；符合法律、法规和政策规定的其它条件。

并明确指出，有下列情形之一的，不得参加应聘：曾因犯罪受过刑事处罚的；曾被开除公职或者因违规违纪被解除劳动合同、聘用合同和聘任合同的；涉嫌违纪违法正在接受有关专门机关审查尚未作出结论的；受处分期间或者未满影响期限的；聘任后构成公务员法第六十八条所列需回避情形的；法律、法规规定的其他情形的。

具体招聘信息可登录重庆人力资源和社会保障网查看。