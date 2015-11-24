人民网首页
账号密码注册 | 网站地图
人民网>>教育>>滚动新闻
人民网>>教育>>正文

重庆再招聘任制公务员4名 最高年薪20万

2015年11月24日16:15  来源：人民网  手机看新闻
原标题：重庆再招聘任制公务员4名 最高年薪20万

　　人民网北京11月24日电 据重庆市人力资源和社会保障网消息，近日，重庆面向全国公开招聘聘任制公务员4名，其中市审计局3名，忠县交委1名，年薪从8万到20万不等。

　　据悉，重庆本次招聘的职位具体是：重庆市审计局电气工程审计高级主管1名；重庆市审计局安装工程审计高级主管1名；重庆市审计局计算机审计高级主管1名；重庆市忠县交通委员会交通建设管理高级主管1名。

　　此次聘任制公务员采取公开招聘的方式。报名时间11月23日9：00—12月4日18：00。要求应聘者具备7则条件：具有中华人民共和国国籍；年龄在18周岁以上45周岁以下；遵守中华人民共和国宪法、法律、法规；具有良好的品行和职业素养；具有正常履行职责的身体条件；具备拟聘任职位所要求的学历、专业、职（执）业资格或技能、工作经历等资格条件；符合法律、法规和政策规定的其它条件。

　　并明确指出，有下列情形之一的，不得参加应聘：曾因犯罪受过刑事处罚的；曾被开除公职或者因违规违纪被解除劳动合同、聘用合同和聘任合同的；涉嫌违纪违法正在接受有关专门机关审查尚未作出结论的；受处分期间或者未满影响期限的；聘任后构成公务员法第六十八条所列需回避情形的；法律、法规规定的其他情形的。

　　具体招聘信息可登录重庆人力资源和社会保障网查看。

分享到：
 (责编：郝孟佳、李昉)
相关专题

我要留言

进入讨论区 论坛

注册/登录
发言请遵守新闻跟帖服务协议   

同步：分享到人民微博  

社区登录
用户名： 立即注册
密  码： 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

>

人民网第二届高校校长论坛
人民网第二届高校校长论坛

权威中国大学排行榜
权威中国大学排行榜

精彩热图|人民电视

精彩新闻|精彩博客

高中"国际班"遍地开花高中"国际班"遍地开花 留学生的那些作弊留学生的那些作弊

热播视频|图说中国

自由职业者的福音自由职业者的福音 万语千言不如回家过年万语千言不如回家过年

24小时排行 | 新闻频道留言热帖

论坛|访谈微博SNS