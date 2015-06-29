擦亮眼睛认清国外“野鸡大学” 美国占一半以上

人民网北京6月29日电（记者郝孟佳 实习生王李）高考刚刚放榜，一些考生将面临填报志愿和出国留学的不同选择。近日，有媒体公布了最新一批共有118所中国虚假大学的警示榜。其实，“野鸡大学”不光国内有，国外也同样存在。钱锺书先生的小说《围城》中方鸿渐上的“克莱登大学”就是“野鸡大学”。

对于现在的年轻人来说，出国留学已不再神秘。据教育部统计，2014年度中国出国留学人员总数为45.98万人，越来越多人开始把留学当做未来规划的一个常规选项。与此同时，众多“出国党”们也不得不小心提防各种问题。黑中介、语言不通、不了解申请步骤，其中最让小伙伴们头疼的大概就是“野鸡大学”了。一旦迈入这类学校，不光损失大量金钱，更有可能浪费求学时间。

中国与全球化智库编撰的《中国留学发展报告（2013）》指出“野鸡大学”已成为一个全球性话题，而全球有一半以上的野鸡大学在美国。

“野鸡大学”主要采用贩卖学历、山寨大学、三无大学与冒充其他大学或分校四种常见形式。面对不断改头换面的“野鸡大学”，以及黑心中介的虚假信息，学会辨别“野鸡大学”，对于那些并非想通过捷径获得文凭的人来说，已经十分必要。

报告中简要介绍了几种避免进入“野鸡大学”的方法：

1．分析学校的创立时间

一般来说，越是成立时间久的大学越能经得起考验。就美国而言，成立时间超过70年的美国大学都是教育质量较高、较可靠大学。反之，野鸡大学由于以敛财为目的，教育质量很难上的去，生命力不会很强，很难长时间存在。因此通过成立时间来判断是否是野鸡大学，不失为一种可供借鉴的方法。

2．查阅获中国教育部门官网认可的国外院校名单

中国教育部涉外监管信息网是我国关于国外大学信息较为权威的官方网站。通过该网，就可以查询到申请院校是否被国内教育部认可。目前，网站上已公布46个国家和1万多所学校名单。这些名单的产生，一般都是通过中国驻外使领馆教育处的推荐，还有外方教育院校的申请和经过外方驻华使领馆以及中国教育部的共同确认。这比各类美国民间认证更加可靠，最重要的是这些都是口碑较好、中国留学生反馈教学质量较高的大学。

3．分析院校的官网

一些留学网站建议以学校网站是否加了“.edu”来判断是否为“野鸡大学”，这种方式很难起到实质作用。美国教育部网站指出，带“.edu”并不说明这是合法的教育机构。因为在美国商务部现行的（教育机构网址规定）要求出台之前，一些有问题的教育机构已经在使用“.edu”网址，并且沿用至今。虽然通过官网“edu”很难判断真伪，但是通过网站仍然可以看出一些蛛丝马迹。国外正规大学，通常会给每个学生分配一个官方学生邮件地址。但是，“野鸡大学”工作人员用的地址通常并不是以“.edu”结尾，而是使用普通免费邮箱地址，并且也不会给学生分配带“.edu”结尾的邮件地址。此外，还可以通过查阅一些具体信息，如学生条例、就业信息、下属学院详细介绍等信息来确定。

北京留学服务行业协会秘书长曹红认为：“野鸡大学”的问题总是无法根除的原因是只要有需求就会有市场，有市场需求，就会有想通过满足市场需求来赚钱的商业模式或机构。因此只能通过消费者自身多加以理性选择，学会保护自己，避免因自己的疏忽大意上当受骗。

启德教育集团北京分公司美国首席教育顾问许青表示：“唐俊的文凭造假给我们一个警示，即使凭借假文凭可以登上职场的高位，依然还是心虚的，一旦被人发现，就会一落千丈，被人唾弃，因为没有人会对造假者委以重任。与其最终被人识破和抛弃，还不如老老实实学习，凭借自己的能力拿到一个适合自己的学位来的好。因为现在的职场，不只看重学历，更看重能力和经验。只要积累足够的经验和提高自己的能力，就可以获得良好的职场机会。”