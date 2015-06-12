四川艺术职业学院2015年招生章程

为了全面贯彻教育部关于依法治招的有关精神，做好我院2015年招生工作，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》以及教育部有关文件规定，特制定本章程。

一、学院名称：四川艺术职业学院。

二、学院代码：部编代码14007。

三、学院性质及办学层次：国家教育部备案，四川省人民政府主办，四川省文化厅、四川省教育厅主管的公办全日制普通高等专科学校。

四、办学地址：成都市温江区和盛镇星艺大道366号。

五、学制：三年制高职。

六、学院各专业招生计划的制定以社会人才需求、学院发展规划、办学条件为主要依据，由招生就业处提出建议方案，报学院审定，并经由四川省教育厅批准后执行。

七、录取规则：

1、坚持公开、公平、公正的录取原则，以全国普通高等学校统一招生考试的成绩为依据，按照各省（自治区、直辖市）招生行政主管部门的相关规定，德智体全面衡量，择优录取。

2、根据各省（自治区、直辖市）生源情况确定调档比例，调档比例原则上控制在招生计划的120%以内（普通类平行志愿为105%）。

3、按考生报考志愿先后顺序择优录取。即先录取第一志愿进档考生，若第一志愿不满额时，再录取第二志愿进档考生，以此类推。

4、对于进档考生按专业志愿从高分到低分依次录取。所有专业志愿都无法满足的，如服从专业调剂，将由学校根据分数调剂到相应专业，若不服从专业调剂，作退档处理。

5、艺术类专业考试与录取原则

（1）、艺术类各专业统一认定各生源所在省（市、自治区）组织的专业考试成绩。

（2）、艺术类专业录取原则：

文化考试成绩及艺术类专业考试成绩达到生源所在省（市、自治区）专科录取控制线的，编导专业将依据考生文化考试成绩从高分到低分择优录取，其他艺术类专业将依据考生的专业考试成绩从高分到低分择优录取。

八、不限制往届生和应届生的录取比例和男女生录取比例，要求身体健康。

九、我院招收考生不限制外语语种，但只提供英语教学。

十、在录取过程中，将依照各省（自治区、直辖市）招办的规定，根据生源情况调整招生计划。

十一、学生在校期间无重大违纪行为，按教学计划修满学分且成绩合格者，颁发按教育部统一规定印制、教育部电子注册的四川艺术职业学院普通高等学校专科毕业证书。

十二、考生须在报名信息中向当地招办提供准确、有效的联系电话并在录取期间保持电话畅通，以便必要的联系。因通讯不畅造成的一切录取遗留问题由考生自行负责。

十三、新生入学后，我校将根据教育部有关规定进行全面复查。经复查不合格者，学院将视不同情况予以处理，直至取消入学资格。凡在体检中弄虚作假者，一经发现，一律取消入学资格。

十四、除各省（自治区、直辖市）招办统一公布的录取信息外，我校将在学院网站（http://www.scapi.cn）上公布录取结果，并在相关批次录取结束20天内下发录取通知书。

十五、我校招生工作由本校招生就业处具体实施，不委托任何中介机构和个人进行招生，不收取任何与招生相关的额外费用。

十六、联系方式

招生咨询电话：028-61718111 61718005

通讯地址：成都市温江区和盛镇星艺大道366号

邮政编码：611131

网 址：http:// www.scapi.cn