四川国际标榜职业学院2015年招生章程

为了全面贯彻教育部关于依法治招的有关精神，做好我院2015年招生工作，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》以及教育部有关文件规定，特制定本章程。

一、学院概况

1、学院全称：四川国际标榜职业学院

2、学院代码：12964

3、办学地点：四川省成都市

4、办学性质：民办普通高校

5、办学层次及形式：民办普通高等职业院校。

6、招生类别：高职专科、自考专科、成人专科、五年制高职、一年制中职。

7、招生专业：人物形象设计、服装设计、医疗美容技术、健康管理、环境艺术设计、建筑设计技术、家具设计与制造、室内设计技术、视觉传达艺术设计、游戏软件、影视多媒体技术、社会体育、体育服务与管理、健身运动与管理、涉外旅游、社区管理与服务、连锁经营管理、建筑工程管理、工程造价、会计电算化、市场开发与营销、投资与理财、工商企业管理、商务英语、等专业。

8、联系人：毛磊

9、联系电话：（028）66006889

10、传真：（028）86376570

11、学院网址：http:/www.polus.edu.cn ；学院招生信息网：http://admission.polus.edu.cn/

二、招生计划及录取专业的特殊要求

1、计划公布：分省来源计划与专业招生计划主要有两个公布渠道：一是由有关省（市、自治区）招生管理部门按规定的方式向社会公布；二是由我校通过招生简章和学院网站等形式向社会公布。

2、外语语种：商务英语专业要求考生的外语应试语种为英语，其它专业语种不限。非外语类专业学生的大学外语公共必修课为《大学英语》。

3、体检标准：执行教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》。

4、男女生比例：对男女考生无比例要求。

三、录取原则及录取结果公布渠道

1、录取原则：按照教育部的要求，实行学校负责、招办监督的体制；按照公平、公开、公正的原则择优录取。

2、提档比例：我院投档比例一般都控制在1:1.2以内（平行志愿在1：1.2以内），从高分到低分录取。

3、非第一志愿：在第一志愿不满额的情况下，我院可接收非第一志愿考生。

4、专业录取原则：我院优先按第一专业志愿录取。艺体类考生文化、专业双上线后，按成绩相加总分从高到低录取。

5、加试及科目成绩要求：我院各专业均无专业加试要求和相关科目成绩特殊要求。

6、艺术、体育专业考试：我院认定各省统一组织的艺术（美术、编导）、体育专业考试成绩。

7、录取结果公布：按教育部和各省市统一规定的形式公布，考生也可在我院网站查询。

8、单独招生录取按照我院2015年单独招生办法执行。

四、收费标准

1、学费：严格按照四川省物价局川价函[2004]74号及川价函[2007]135号文审批的收费标准执行。

2、公寓住宿费：严格按照四川省物价局川价函[2004]74号文审批的收费标准执行。