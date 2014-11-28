考研政治最后30天的冲刺复习

现在到2015年硕士研究生入学考试还有30天左右的时间，这段时间对于政治复习来讲，可谓是至关重要，是各位同学政治能否过线或者能否取得高分的关键时期。合理的规划是成功的重要保证，这一个月的复习时间安排妥当了大家就能做到事半功倍，最终取得意想不到的效果。以下是新东方在线全国研究生入学考试研究中心政治教研室老师给予大家的复习建议，供广大考生参考。

一、主抓各科重点

复习到现在这个阶段，重点应该放在分析题上面，分析题相对容易得分。各科重点如下：

1.马克思主义基本原理概论

马原重点学原理，重点原理在哲学，哲学重点是辩证法和认识论的相关原理。

2.毛中特

毛中特重点章节是第8章，堪称考研政治理论试卷的“题库”，历年都是命题的密集区，包括选择题和分析题。今年第8章的重点是依法治国，因为十八届四中全会主题就是依法治国。此外，第12章党的领导也要多加关注。

3.中国近现代史纲要

通过分析纲要历年分析题可知，主要考查整数年相关事件，中华人民共和国成立60周年、中国共产党成立90周年、辛亥革命100周年、中华民族伟大复兴、毛泽东诞辰120周年。2014年是邓小平诞辰110周年、“七七事变”77周年、反法西斯战争胜利70周年。相关知识点要重点把握。

4.思想道德修养与法律基础

思修法基分析题有两种命题思路：一种是单独考查思修部分，另一种是思修与法基的结合。此门课程的传统重点是爱国主义、人生价值和道德理论。由于十八届四中全会的主题是依法治国，因此今年要特别关注思修与法基的结合，有可能会命制分析题。

5.当代世界经济与政治

此科目只考查分析题，题目均会与中国有关，主要关注点为中国的和平发展道路、推动建设和谐世界、中国对外工作新思想、新论断等。

二、捕捉时政要点

大纲规定时政只考查6分，4道选择题（2道单选、2道多选）。但是通过分析历年真题可以发现，时政贯穿于考研政治各个科目之中，所考查的分数远远超过6分。时政主抓这两方面的内容：一是中央新精神、新思想，比如十八届四中全会；二是习近平总书记的讲话，比如五四讲话、七七讲话、在邓小平诞辰110周年纪念大会上的讲话等等。

时政考点较多，建议报班复习。

三、模拟套题训练

复习过程中模拟练习是必不可少的，之前进行的是分项练习，到12月份就得进行模拟套题的训练了。建议在考前的两周内进行，选择5套左右质量较高的模拟题（或者直接拿近5年的真题来进行模拟）。尽量在真实的环境中进行，考研政治是在上午的8:30-11:30进行，所以大家最好也在这个时间段进行模拟训练，一是查漏补缺，二是把握做题时间，为考场上合理安排时间打好基础。

四、调整自我心态

很多考生在考前的一段时间容易焦虑、烦躁，有的是因为复习效果不理想，有的是因为考试临近过于紧张，所以心态的调整很重要。在这里给大家一些建议：一是学会倾诉。找好朋友、同学倾诉，释放一下自己心中的压抑。二是学习与休闲共进行。在努力学习之余，适当进行一些休闲活动，比如散步。三是适当进行体育锻炼。四是进行自我暗示。时常告诉自己要放松，要冷静，要沉着。