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高考首日结束 家长：粽子先换肉夹馍 明儿再补上(图)

来源：人民网-教育频道  2019年06月07日18:19

7日下午，北京市陈经纶中学考点，考生走出考场 卢静/摄
7日下午，北京市陈经纶中学考点，考生走出考场 卢静/摄
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人民网北京6月7日电 今日，全国1031万考生走进考场，面对他们人生的一次重要选择。下午五点，记者在北京市陈经纶中学考点外迎来结束了第一天考试的考生。

当被问及今晚的计划时，几乎所有受访考生均表示，“晚上回去早点睡。”个别考生则说，“晚上回去会把不擅长的科目和习题再复习一下，查漏补缺。”

“我没有料到自己是第一个出来的，考得挺顺利就交卷了。”首位离开考场的考生笑着说，“我已经成年了，高考是自己的事情，不需要父母陪着。”

“今儿端午节，晚上给他做点清淡的吃。早上吃的肉夹馍，也没吃上粽子，明儿再补上。”一些考生家长表示，“不会给孩子压力，更不会问今天的考试情况。”

“没关系，没啥大不了的，考完就完了，保持平常心。”一位父亲拍着儿子的肩膀说道。

小编温馨提示：结束第一天考试，不论考得如何，可能都会对考生心理有所影响，因此考生一定要调整好自身情绪，以最佳状态面对明天的考试，记得今晚别太晚休息哦，争取“考完一科忘一科”；家长们则要做好后勤保障工作，尽量给考生营造一个安静的个人空间，减少其压力。高考生，加油！（何淼、卢静、王子文）

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 (责编：王子文(实习生)、熊旭)

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