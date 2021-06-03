原标题：“文具盲盒”流行 隐藏哪些套路

近日，浙江省宁波市海曙区的王女士向宁波市消保委诉称，自己的孩子目前就读小学三年级，现在班级流行“文具盲盒”，为了抽取到某一个隐藏款送人，孩子居然连续购买了24支笔的套装20套，总价2000余元，已经完全成瘾。浙江省宁波市消保委还接到数起咨询及投诉，为了抽中小概率的特别款、隐藏款、限量款，孩子频频向家长索要零花钱用于购买盲盒商品，导致精神恍惚影响学习，甚至产生家庭矛盾。

北京青年报记者调查发现，各种“文具盲盒”在北京的小学生中也在悄然流行，中性笔盲盒、橡皮盲盒、修正带盲盒、胶带盲盒、印章盲盒、多款文具集合幸运盲袋等“文具盲盒”的价格比普通文具贵上2-3倍，但还有孩子为抽到盲盒中的隐藏款不惜花费上千元，这也引起了老师、家长和社会的担忧。

调查

为“隐藏款”重复购买“文具盲盒”

家长担忧引发学生过度消费

有调查显示，拆盲盒带来的惊喜正风靡年轻一代，国内盲盒行业市场规模预计2021年将突破百亿元。

在淘宝中搜索关键字“文具盲盒”，北青报记者看到，共有得力、晨光、yoofun/优凡文具、三年二班等数十个品牌，3700多个产品网页。其中部分产品标注着“99%的小朋友都要买”“包含隐藏款礼盒”等广告语，还配有各种店家打开盲盒抽中隐藏款的视频。

北青报记者在西单某商场地下一层书店看到，各类“文具盲盒”占据门店显著位置，柯南、哈利波特、复仇者联盟等深受孩子们喜爱的人物形象，都被印在了“文具盲盒”的包装上，还印着大大小小的问号和“惊喜连连”等字样，花花绿绿种类繁多，一支盲盒笔基本售价在3.5-6元不等，文具集合盲袋售价则为15-40元不等，前来购买的学生络绎不绝。

书店工作人员表示，“文具盲盒”销量不错，越是新到的产品越受欢迎，有同学每天都会来转转；淘宝店家也表示，有家长为满足孩子的需求，甚至一次下单把一整套都购买下，以免孩子反反复复买相同款。

文具盲盒如何在学生中流行起来的？北青报记者了解到，有的同学为了得到隐藏款，在网上和各家文具店买买买，前后花了500多元。购买中难免有重复的文具，她便把不喜欢的笔、尺子、胶带、本子等文具送给其他同学。“我被同学送了一支印着卡通图案的笔，这种笔与普通文具不同，大家都想得到不同的颜色和图案”，一位四年级小学生孙同学告诉北青报记者，“我渐渐也喜欢上‘文具盲盒’，总央求妈妈给我买新出的款，第二天可以到学校和同学们一块交流。”

盲盒里面的文具真的物超所值吗？例如一个晨光“林深不知处”“与子说”联名盲盒文具套装，包含一支中性笔、替芯一支、便签本一本、胶套本一本、荧光笔一支，售价7.8元。看起来文具盲盒并不贵，孙同学表示，但她买“文具盲盒”只想得到心仪的款式，与文具本身无关。实际上开学时家长已经给准备了足够用的文具，新买的盲盒里有些文具根本用不上。“便利贴、印章、尺子之类的文具，一开始抽到重复产品还会送人，后来大家都有很多了，送同学都没人要。每次到了文具店还是想买一袋拆拆看。”她吐露了自己的矛盾心理。

对于孩子沉迷 “文具盲盒”，有家长感到担忧，文具盲盒过度吸引了孩子的注意力，令孩子不能专注于学习。“盲盒”在成人中大行其道，很多成年人尚且控制不住，对于自控能力差的孩子更是如此。有孩子除了用零用钱购买，甚至和同学借钱购买，着实令人担忧。

还有家长认为，文具本应被使用，而不是被收藏的。“文具盲盒”的属性是文具，但其畸形的吸引力，正在推动孩子过度消费，养成浪费的坏习惯。一位五年级小学生家长说，自从孩子喜欢上文具盲盒，短短半年时间，家里书桌的抽屉、柜子里已装满文具，仅中性笔就有一抽屉上百支，一学期最多用掉10支，剩下的肯定会是一种浪费。

分析

过度包装和营销引发“买买买”

攀比心理容易导致孩子“上瘾”

盲盒经济一路走高后，从玩偶盲盒到机票盲盒之后，有网友曾调侃道“万物皆可盲盒”。相同的盒子中放置不同的商品，消费者事先不知道盒子里装的是哪一款，但有一定概率能够抽到自己心仪的商品，这种叫“盲盒”的消费让人“买买买”停不了手。

盲盒为何如此畅销？有哪些潜在消费陷阱？盲盒走红不是偶然的，商业的过度包装和营销是诱因 。北青报记者看到，有“文具盲盒”在产品上标注“99%的小朋友都要买”“包含隐藏款礼盒”等广告语，还配有各种店家打开盲盒抽中隐藏款的视频，存在过度包装和营销的嫌疑。

宁波消保委分析认为，孩子本身并非真正喜欢或者为了该款产品的实用功能而买单，而是因为在他们学校拥有隐藏款或者稀有款的同学，就拥有了在同龄人中的话语权。同学之间的社交因为盲盒而发生了变化。孩子想要被别人认可和喜欢的心理可能比成年人更强烈也更单纯。当学习成绩的提升路阻且长，他选择了一条最为轻松的捷径，就是拥有最稀有的文具盲盒，并用其来交换友谊，交换话语权。

还有专家分析，由于盲盒包装的特殊性，容易导致消费者和生产者“信息不对称”，加之盲盒分为普通版和隐藏版，可能引起孩子的攀比心理，导致孩子购买和使用该类产品容易“上瘾”。

提示

认清盲盒具有不确定性

防范商家营销套路

中消协早前曾发布消费提示，青少年群体好奇心强、喜欢攀比、消费观念尚不成熟，容易为盲盒“上瘾”，有的甚至为了抽中“隐藏款”而直接“端箱”——为买到只有1%甚至概率更低的商品，将上百个盲盒全部买下。盲盒与普通商品相比，具有很强的信息不对称性，消费者只能依靠商家的广告宣传来选购，这就很容易被商家的夸大商品价值、虚构中奖概率、颜色款式不符等虚假宣传所误导。

中消协提醒广大消费者，要认识到盲盒具有不确定性的本质，认清并防范商家过度营销的套路，切勿跟风与攀比；要结合自身经济能力、消费需求和兴趣爱好等，量力而行、理性消费。购买盲盒时，要尽量选择信誉高、口碑好、售后服务完善的商家进行交易。

6月1日，市场监管总局发布《儿童用盲盒消费提示》，提醒盲盒可满足儿童的好奇心理，因此近年来在儿童和青少年中极为盛行。由于消费者购买时无法直观地辨别盲盒内产品的质量，因此，消费者应看包装、留凭证，避免买到不合格的产品。

专家提醒，家长应引导孩子购买儿童盲盒不要过分沉迷、“上瘾”。在购买盲盒时家长应引导孩子结合经济能力、消费需求等量力而行，不要过分沉迷、避免成瘾。

内存

市场监管总局开展2021年

儿童和学生用品安全守护行动

6月1日，市场监管总局部署开展2021年儿童和学生用品安全守护行动。此次行动将以儿童玩具、儿童餐饮具、儿童护具、儿童服装、儿童家具、学生文具、学生灯具、学生校服等社会高度关注、与儿童安全健康密切相关的产品为重点，围绕涉及质量安全的关键指标，组织质量监督专项抽查。

与此同时，全国市场监管部门将开展流通领域“三无”产品专项清查及“网红玩具”等产品打假专项行动，坚决取缔“黑工厂”“黑窝点”“黑作坊”，积极发现问题，反溯生产源头，严厉打击销售假冒伪劣玩具等违法行为，适时公布典型案例，震慑质量违法行为。

本次行动还将加强儿童用品的风险评估和应急处置，提升消费者质量安全意识和防范能力；开展儿童和学生用品质量帮扶“巡回问诊”，进一步压实企业主体责任；健全标准体系，开展对标达标提质行动；充分发挥部门联合作用，形成质量安全社会共治格局。（记者 蔺丽爽）

(责编：温璐、熊旭)