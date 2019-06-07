2019高考首日现场 这些画面很暖心

人民网北京6月7日电 今年高考恰逢端午节。高考首日，北京天气晴好，早晨7点半北京日坛中学考场外已经聚集了很多考生，家长与老师陪伴，一同见证这一重要时刻。北京市陈经纶中学、华中师范大学第一附属中学朝阳学校、北京市三里屯第一中学等多所学校的考生在此考试。

考场外，有些考生站在安静的地方看书，有些考生聚在一起背书复习。他们或相互鼓励，或轻松聊天。

两位同学在考场外紧紧拥抱在一起 曹雯/摄

北京市陈经纶中学的送考家长表示，自己现在比孩子更紧张，希望孩子能发挥好，考上理想的大学。

华中师范大学第一附属中学朝阳学校的老师们身着红色旗袍，十分亮眼。高三年级主任何铃告诉记者，每年送考她都穿旗袍，祝考生旗开得胜、红红火火，考出最理想的成绩。副校长汪鲁强刚从上一个考点赶来，他谈到自己从1983年就开始给高考生送考，已经习惯了这项工作。他希望考生们能平静地考试，发挥出自己的水平。

老师给即将进入考场的考生加油鼓劲 曹雯/摄

北京市三里屯第一中学的一位学生进入考场后发现没带身份证，家长赶紧回家去取，随后学校负责人苏老师将身份证送入考场，安全交到该学生手中。

北京市三里屯第一中学的苏老师（右）为考生加油 曹雯/摄

考生相伴进入考场 曹雯/摄

考生入场瞬间 卢静/摄

社区志愿者傅国强今年72岁，负责考场治安巡逻，维护高考志愿秩序，为了今天的高考志愿服务，他推迟了自己的旅游计划。他告诉记者，自己从事这项工作已经十多年了，他希望每个孩子能考出好成绩，成为国家栋梁。

社区志愿者傅国强在考场外巡逻 曹雯/摄

记者从北京市教育考试院获悉，北京今年高考报名人数为59209人，共设17个考区、89个考点。（何淼 褚昕岚）

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