原标题：今年高考考生将首次刷脸进考场

北京市第十八中学老师为发放准考证做准备

6月7日，本市高考将正式拉开帷幕，北京青年报记者昨天从部分学校获悉，高考考生6月4日前将陆续领到准考证。“目前准考证已经到学校，老师们正在对考生的高考准考证进行核验。”北京市第十八中教务主任田燕菊表示。今年高考考场与往年有些不同，考生首次施行“刷脸”进考场，不再是监考员一一对考生信息进行现场核对。

北青报记者注意到，即将下发的高考准考证上包含多项重要信息，正面除印有考生照片外，还标注了准考证号、姓名、性别、考生号、报名单位、考点名称、考点地址以及考试科目、考场号等多项信息。准考证反面印有四天考试时间表，还有考生要留意的六大类注意事项。其中明确提到，此证是考生参加全国统一考试和等级性考试的凭证，也是用于面试、军检、查分、办理成绩证明、领取录取通知书的凭证，考生须注意保存。考生要按时参加考试。

根据考务规定，语文科考前35分钟，其他科考前30分钟，考生持身份证和准考证可进入考场。每科目开考15分钟后，迟到考生不准进入考点。外语科目考生交卷出场时间不得早于16时30分，其他科目交卷出场时间不得早于每科目考试结束前30分钟。考生进入考场，除2B铅笔、黑色字迹的签字笔、直尺、圆规、三角板、无封套橡皮、标准化考试模板外，其他任何物品不准带入考场。

北京教育考试院还提示考生和家长，考试前一天，考生应准备好身份证和准考证及准考证背面所列的考试用具（2B铅笔、黑色字迹的签字笔、直尺、圆规、三角板、无封套橡皮、标准化考试模板），可准备一个透明的塑料袋，将考试用具连同身份证和准考证一起放入，以便检查时一目了然。除规定的用品外，其他任何物品不准带入考场，如手机等具有发送或者接收信息功能的设备、涂改液、胶带、修正带等物品。

北京教育考试院表示，北京市高考评卷采取网上评阅方式，因此考生答题时应注意答题规范，避免影响考试成绩。答题时，考生务必将全部答案填涂或填写在答题卡指定区域内，在试卷、草稿纸上或答题卡上非答题区域内作答无效。考前14天前起，考生要认真做好每日体温测量和健康监测，并如实向报名单位报告健康及行程情况。要做好个人防护，科学佩戴口罩，尽量减少外出，不聚会、避免去人群流动性较大的公共场所，保持良好卫生习惯和作息规律。出现发热等症状要立即向报名单位报告，并及时就医。考试期间，遵守入场体温排查等防疫措施。

北京教育考试院提醒考生：《国家教育考试违规处理办法》规定，携带具有发送或者接收信息功能的设备（如手机等）参加考试将被认定为考试作弊，将取消全部高考科目成绩。考生违规情况将记入考生诚信档案。真诚希望考生们遵规守纪，诚信应考。

现场

监考员信息将提前上传至“考务系统”

打印考场门贴、制作考场桌贴、考生准考证存根、准备考试用品、防疫物资……北青报记者在北京市第十八中的教务处看到，老师们正在紧锣密鼓地为高考考场布置做着前期准备工作。

北京市第十八中教务主任田燕菊还向北青报记者透露，今年，北京市第十八中学考点将设置19个考场，其中包括16个常规考场及3个备用考场，预计将有450余名考生进入该考点参加考试。目前，学校已经准备了充足的考试用品和防疫物资。高考时，考生如需口罩可向考点申请，同时每个考场都会备有消毒液。该校将在考生准考证核验结束后，于6月4日发放给今年该校参加高考的152名考生。同日，还将为该校的高考生召开考前培训会。

她还介绍到，高考考生进入考点仍需测温、进行手部消毒，检查口罩，学生准考证和身份证等。今年首次施行“刷脸”进考场，不再是监考员一一对考生信息进行现场核对。同时，所有监考老师的信息也将提前上传至“考务电子终端系统”上，该考点38个监考员信息已经上传系统，进考场时都要在系统上签到。

北京教育考试院提示考生和家长，高考临近，考生应以平和心态面对高考，树立信心，消除压力，沉着应考，同时注意休息和饮食卫生，以健康的身体和良好的精神状态参加考试。希望家长积极引导考生释压减负，关注他们的作息及饮食，为其创造一个温馨的生活与备考环境。（记者 武文娟）

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