组图：以梦为马 不负韶华——2019高考首日考生入场瞬间

人民网北京6月7日电 今天，2019年高考正式拉开帷幕，全国1031万考生迎来人生中的重要时刻。据北京教育考试院介绍，今年北京高考报名人数为59209人，共设17个考区、89个考点。
在中国人民大学附属中学考点、北京广渠门中学考点和北京市日坛中学考点，候考考生自信从容，家长暖心陪伴，老师热情送考。不少学校的老师们身着红衣或旗袍，祝考生们旗开得胜、红红火火，取得最好的成绩。（何淼 王子文）
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